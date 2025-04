Burkina-Passoré-Salubrité-Opération

Passoré/Journées nationales d’engagement patriotique : Une opération de salubrité initiée au CMA de Yako

Yako, 5 avril 2025 (AIB)- Dans le cadre des activités de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), les corps constitués de la province du Passoré, ont organisé le samedi 5 avril 2025, au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Yako, une journée de salubrité pour assainir les locaux de la structure sanitaire.

Cette activité citoyenne avait pour but de rendre propre les locaux du CMA de Yako. Elle a mobilisé les autorités provinciales, militaires et paramilitaires, communales, coutumières, religieuses et les organisations associatives au district sanitaire de Yako.

Munis de pelles, de brouettes, de râteaux et autre matériel de ramassage, les participants ont débarrassé du CMA de Yako de ses ordures.

Ils se sont ensuite mobilisés pour une opération de sang pour soutenir le CMA de ce liquide précieux pour sauver les malades.

Le Medecin chef du district (MCD) de Yako, Dr Ousséni Sawadogo, s’est réjoui de la mobilisation et de la réussite de l’opération.

Le MCD a remercié les acteurs et surtout le Haut-commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré pour le choix porté sur sa structure sanitaire.

Dr Sawadogo a également expliqué que les poches de sang recueillies serviront à sauver des vies et à alimenter les banques de sang dans les formations sanitaires de la localité dans un contexte de forte demande de sang.

Le premier responsable de la province a félicité les acteurs qui se sont mobilisés pour la cause tout en rappelant que cette opération de salubrité et de dong de sang vont permettre à la population de comprendre la thématique « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ».

M. Sangaré a aussi invité le personnel soignant du CMA de Yako à être des exemples, en matière de propriété et d’assainissement dans leur milieu de travail.

Il est à noter que ces activités de la deuxième édition des JEPPC 2025, une cérémonie de montée des couleurs va se dérouler à la Direction provinciale en charge de l’Environnement du Passoré.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/DNK