Léraba/Journée de salubrité : La ville de Sindou débarrassée des immondices

Sindou, 05 avril 2025 (AIB)-La direction provinciale en charge de l’Environnement, a organisé le samedi 05 avril 2025, la journée de salubrité de la ville de Sindou, chef-lieu de la province de la Léraba. Cette activité a été présidée par le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo.

Munis de dabas, de machettes et de râteaux, c’est dans une ambiance bon enfant que les femmes et les hommes de diverses structures et couches sociaux-professionnelles, se sont débarrassés, ce samedi 5 avril 2025, de la grande poubelle située au centre de la ville de Sindou, chef-lieu de la province de la Léraba.

« C’est suite à la note du ministère en charge de l’environnement qui instruit chaque direction régionale et provinciale d’organisé ce samedi 05 avril 2025 cette journée de salubrité », a souligné le directeur provincial en charge de l’environnement de la Léraba, Arouna Sandwidi.

Placée sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage », cette activité s’inscrit dans le cadre de la première phase de l’édition 2025 des journées d’engagement et de participation citoyenne.

Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, après qu’il ait constaté moins de mobilisation au niveau des populations riveraines du site de nettoyage, a invité la population de Sindou à se mobiliser autour ces activités.

« En plus de signer une convention avec une association féminine par rapport à l’assainissement régulier de l’intérieur de la ville, nous avons décidé de l’aménagement de 03 poubelles publiques dans les points stratégiques de la ville », a indiqué le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Sindou, Issiaka Yadia.

Il a lancé un appel aux riverains d’éviter de détruire l’environnement sous peine des mesures fortes en cours de préparation après des séances de sensibilisation qui seront effectuées.

Agence d’information du Burkina

