Burkina : Le ministre Émile Zerbo exhorte ses collaborateurs à être des ambassadeurs de l’État

Ouagadougou, 08 avr. 2025 (AIB) – Le ministre d’État en charge de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, a exhorté mardi, ses collaborateurs à être des ambassadeurs de l’État sur les questions de la citoyenneté, du patriotisme, de la responsabilité et de la discipline.

Dans le cadre des activités de la première phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, organisées du 26 mars au 9 avril 2025, le ministre d’État, ministre en charge de l’Administration territoriale, a sacrifié mardi matin à la traditionnelle montée des couleurs, aux côtés des agents de son département à l’immeuble du Faso.

Pour le ministre d’État, Émile Zerbo, ce moment est toujours important.

« Les montées des couleurs sont des occasions où nous rendons hommage à nos symboles, à notre nation, d’une manière ou d’une autre. Nous avons pu chanter dans l’union le Ditanyè, qui est un symbole très important pour les Burkinabè », a-t-il indiqué à l’issue de la cérémonie.

Il a par ailleurs salué l’engagement de ses collaborateurs, particulièrement leur mobilisation lors de la journée de salubrité organisée le samedi 5 avril 2025.

« Soyez des ambassadeurs de l’État. Il faut interpeller tous ceux qui, par leurs gestes maladroits, salissent et continuent de donner une mauvaise image à nos rues, à nos quartiers, à notre ville, à notre pays. Aujourd’hui, vous êtes tous appelés à sensibiliser vos concitoyens sur tous les actes, pas seulement dans le cadre de l’insalubrité, mais aussi face à toutes les formes d’indiscipline. Quelles qu’en soient les causes, vous êtes interpellés », a-t-il ajouté.

Émile Zerbo a exhorté ses collaborateurs à incarner certaines valeurs.

« Soyez économes pour permettre non seulement d’économiser les finances, mais aussi d’assurer un bon fonctionnement de notre administration. Il est important de comprendre que nous devons faire preuve de responsabilité et de discipline dans l’utilisation des ressources publiques. Trop souvent, nous adoptons des comportements gaspilleurs, comme laisser les climatiseurs allumés en permanence, pendant et après les heures de service. Nous devons être économes et respecter ce qui nous appartient à tous », a-t-il instruit.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata