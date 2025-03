Yatenga-Séguénéga-Education-Secondaire-installation

Passation de charges : 4 nouveaux chefs d’établissements prennent service

Ouahigouya, 26 mars 2025 (AIB)-Drissa Bélem Directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Nord (DRESFPT) a procédé lundi dernier à Ouahigouya, à l’installation de 4 administrateurs des lycées et collèges comme chefs d’établissements de Séguénéga et Kosouka.

C’est une cérémonie d’installation sobre délocalisée qui était programmée pour se tenir dans les départements de Séguénéga et Kossouka dans la province du Yatenga. Profitant des congés scolaires, le Directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Nord Drissa Bélem a procédé à cette cérémonie d’installation au sein de la direction régionale, bouclant ainsi la série des installations dans la région du Nord, des nouveaux chefs d’établissements issus de la deuxième promotion des administrateurs des lycées et collèges formés à l’Ecole nationale d’administration (ENAM).

« Au nom du ministre de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés je vous déclare officiellement installés aujourd’hui 24 mars 2025 dans vos fonctions de chef d’établissement avec tous mes encouragements et mes vœux de plein succès ». C’est par cette formule consacrée que Drissa Bélem a donné individuellement les pleins pouvoirs à Isoufou Maïga (CEG de Séguénéga), Adama Ouédraogo (Lycée départemental de Séguénéga), Hamado Ouédraogo (Lycée Municipal de Séguénéga) et Alphonse Zerbo (Lycée départemental Yalgado Ouédraogo de Kosouka) de gérer les dits établissements secondaires au Yatenga.

Les nouveaux chefs d’établissements ont tous remercié leur hiérarchie pour la confiance placée en eux pour contribuer au développement de l’enseignement secondaire de la région du Nord. Ils ont tous indiqués que l’exigence de cette mission demande de leur part, de la persévérance, un engagement à relever les défis de l’heure auxquels sont confrontés les acteurs de l’enseignement dans cette partie du Burkina.

Le DRESFPT a invité les nouveaux responsables à user de leurs compétences en management pour rassurer dans tous les plans, leurs personnels, les élèves, les partenaires de l’enseignement au niveau local. M. Bélem a prodigué des conseils judicieux et pratiques à ses nouveaux collaborateurs tout en leur signifiant qu’ils sont désormais comme lui des « VDP de l’éducation ».

Agence d’Information du Burkina

