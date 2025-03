Burkina-Nord-Décentralisation-Administration

Délégation spéciale régionale du Nord : Les membres invités à jouer leur partition pour des résultats probants

Ouahigouya, 25 mars 2025 (AIB)- Le Président de la Délégation spéciale régionale du Nord, Thomas Yampa, a invité mardi à Ouahigouya lors de l’ouverture des travaux de la 1ère session 2025 ordinaire du conseil régional, les membres de l’organe délibérant chargé du développement régional, à jouer leur partition pour de résultats probants.

Les membres statutaires de la Délégation spéciale régionale du Nord tiennent les 25-26 mars 2025 leur première session ordinaire de l’année. Le président Thomas Yampa a indiqué que la session s’ouvre dans un contexte marqué entre autres, par la dynamique de la reconquête du territoire, la reprise des activités socio- économique.

Pour sa part, de nombreux défis restent à relever notamment sur les plans éducatif, économique, sanitaire et de la gouvernance locale. « Je saisis cette opportunité pour vous inviter à jouer pleinement votre partition, pour qu’ensemble nous puissions enregistrer davantage des résultats probants. Pour ma part Je voudrais vous rassurer de mon entière disponibilité à œuvrer pour la consolidation des acquis et de l’amélioration continue des indicateurs de développement de la région » a soutenu l’autorité régionale.

Il a révélé que Le budget 2024 a connu un niveau d’exécution faible au niveau de la section investissement. « Toutefois, il convient de souligner que malgré la situation sécuritaire, le taux de recouvrement des recettes propres de la région est satisfaisant. En effet, sur une prévision de 97 936 755 francs CFA, le montant recouvré est de 128 245 525 francs CFA soit un taux de 130,95% » a expliqué le président qui a du reste félicité l’ensemble des collaborateurs et des acteurs qui y ont contribué à ce résultat.

A l’entame des travaux, les membres du conseil régional du Nord ont validé les mandats de nouveaux membres récemment nommés dans la région à savoir Thomas Yampa Gouverneur de la région, Hamidou Ouédraogo de la direction régionale des infrastructures, Gaël Yaméogo de l’eau et assainissement, Drissa Bélem de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique.

Au cours des travaux de cette toute première session ordinaire, les membres examineront et adopteront pendant les deux jours, plusieurs points inscrits à l’ordre du jour de la session. Il s’agira entre autres du compte administratif et du compte de gestion 2024, du Plan annuel d’investissement (PAI) 2025 révisé, du premier budget rectificatif gestion 2025, du rapport de l’auto-évaluation des performances de l’année 2024 du Conseil régional du Nord etc.

Agence d’Information du Burkina

