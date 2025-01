Burkina-Bitumage-Voirie-Résiliation-Contrat

Burkina : Le gouvernement annonce la résiliation des contrats des entreprises chargées du bitumage des voiries à Yagma et à Nagrin

Ouagadougou, 9 janv. 2024 (AIB) – Le Directeur général des infrastructures routières (DGIR), Moumouni Ilboudo, a annoncé mercredi la résiliation des contrats des entreprises chargées du bitumage des voiries des quartiers Yagma et Nagrin à Ouagadougou, pour cause de lenteur et d’inefficacité des travaux.

« Après plusieurs mises en demeure et interpellations, nous avons été instruits de résilier les contrats pour confier les travaux à des entreprises capables d’exécuter les tâches dans les délais impartis », a déclaré Moumouni Ilboudo.

Le directeur général Ilboudo a précisé que des mesures sont prises pour une réattribution des contrats dans les meilleurs délais afin de garantir la reprise des travaux sur les chantiers concernés.

Selon lui, le ministère des Infrastructures entend non seulement améliorer le réseau routier de la capitale, mais aussi envoyer un signal clair aux entreprises attributaires.

Cette décision s’inscrit dans une dynamique de rigueur amorcée en 2024, année au cours de laquelle 21 autres marchés routiers avaient déjà été résiliés pour des résultats jugés insuffisants, a soutenu Moumouni Ouédraogo.

Le directeur général des infrastructures routières s’exprimait le mercredi 8 janvier 2024 lors d’une mission de contrôle.

Lancés le 13 mai 2024, les travaux de voirie étaient prévus pour se dérouler en 12 mois, hors saison pluvieuse.

Les voiries de Yagma et de Nagrin ont respectivement une distance de 9,548 km et 4,950 km.

Agence d’information du Burkina

ZO/ATA