OSEP 2025 / CEB Ouaga 1 : CEFISE-BENAJA remporte le trophée

Ouagadougou, 10 mai 2025 (AIB) – La Circonscription d’éducation de base (CEB) Ouaga 1 a clôturé vendredi, au stade municipal Joseph Issoufou Conombo, sa saison sportive et culturelle, qui a vu en football la victoire de CEFISE-BENAJA contre le bloc Cissin (3-1 tab, 1-1).

Après cinq mois de compétition, les écoles CEFISE/BENAJA et le bloc Cissin se sont qualifiées pour la finale de l’Organisation du sport à l’école primaire (OSEP) de la CEB Ouaga 1.

Le vendredi 9 mai 2025, les deux équipes ont croisé les crampons au stade municipal Joseph Issoufou Conombo, devant des centaines d’élèves et d’encadreurs.

CEFISE/BENAJA, qui court derrière le trophée depuis une quinzaine d’années, a été cueillie à froid par le bloc Cissin, qui a ouvert le score dès la première minute de jeu.

Toutes les tentatives de Cissin pour aggraver le score se sont soldées par des échecs.

À la pause, les élèves ont montré au public leur savoir-faire en play-back, en danse et en ballet.

Le réveil de CEFISE/BENAJA est intervenu à la reprise, avec une égalisation à quelques minutes de la fin du temps réglementaire.

À l’épreuve des tirs au but, l’équipe s’est montrée plus adroite, faisant trembler les filets à trois reprises contre un seul but pour le bloc Cissin.

Au coup de sifflet final, une immense joie a envahi les supporteurs et les encadreurs de CEFISE/BENAJA, qui n’ont pas hésité à descendre sur la pelouse pour féliciter leurs champions.

Du côté de Cissin, il a fallu trouver les mots justes pour remonter le moral des enfants qui se sont battus avec courage.

CEFISE/BENAJA reçoit le trophée, une enveloppe de 60 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon.

Le bloc Cissin a bénéficié d’une enveloppe de 50 000 FCFA, d’un jeu de maillots et d’un ballon.

L’équipe de Bilbalogo, arrivée troisième, empoche 40 000 FCFA.

Le chef de la CEB Ouaga 1, l’inspecteur Azor Zoungrana, s’est félicité du bon déroulement de la compétition.

Selon lui, il n’y a ni gagnant ni perdant, mais une victoire collective de tous les élèves et de tous les acteurs de l’éducation.

Azor Zoungrana est également revenu sur la signification du thème de l’OSEP 2025 : « M’engager pour le sport et la culture à l’école primaire, c’est aussi m’engager pour tous les combats que mon pays mène pour se libérer de l’oppresseur. »

Pour lui, le sport contribue à la croissance physique et intellectuelle des enfants, mais constitue aussi un puissant moyen de socialisation et un vecteur d’une société forte, unie et paisible, où la tolérance et le vivre-ensemble sont des réalités.

« C’est toujours une joie pour moi de me retrouver au milieu de nos enfants et de les accompagner dans leur épanouissement », a déclaré la marraine, Dr Thérèse Kafando, par ailleurs Directrice générale du groupe scolaire CEFISE/BENAJA.

« Ne sont-ils pas les futurs bâtisseurs d’un Burkina Faso libre ? Ne sont-ils pas une source de motivation pour nous, rien qu’en les voyant ? », a-t-elle interrogé, elle qui accompagne la compétition depuis 2010.

Le patron de la cérémonie, El Hadj Saïdou Zoungrana, représenté par son fils Abdou Razak, a traduit ses encouragements aux encadreurs pour les sacrifices consentis en faveur des enfants.

Il a réitéré la volonté d’El Hadj Saïdou Zoungrana d’accompagner la CEB pour le rayonnement du sport et de la culture à l’école primaire.

Agence d’information du Burkina

NO/ata