SÉCURITÉ: ARMÉE-RUSSIE-AES-NIGER-1

Moscou voit l’AES comme signe de la détermination du Burkina Faso du Mali et du Niger,

MOSCOU, 10 mai 2025(AIB/TASS)-La Russie considère l’Alliance des États du Sahel (AES) comme une manifestation de la détermination du Niger, du Burkina Faso et du Mali à construire une nouvelle architecture de sécurité régionale. C’est ce qu’a déclaré le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, qui a eu une réunion bilatérale avec son homologue nigérien, le général Salifou Modi.

« Je suis ravi de vous rencontrer. Merci d’avoir accepté l’invitation à assister aux cérémonies commémorant le 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique », a indiqué M. Belooussov.

« Nous nous efforçons de garantir un développement dynamique de l’ensemble des liens militaires russo-nigériens. Nous considérons l’AES comme une manifestation de la détermination du Niger, du Burkina Faso et du Mali à bâtir une nouvelle architecture de sécurité régionale et à mener une politique étrangère indépendante fondée sur leurs intérêts nationaux et leur propre potentiel », a souligné le ministre russe.

Selon lui, l’arrivée du ministre nigérien témoigne du fait que la victoire sur le fascisme est une fête commune.

Le général Modi a à son tour remercié Andreï Belooussov pour l’invitation.

Au cours des négociations, les parties ont abordé les questions d’actualité dans le cadre de la coopération militaire.

Agence d’ Information du Burkina avec TASS