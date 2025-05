SÉCURITÉ: BURKINAFASO-RUSSIE-DÉFENSE-MINISTRES-ENTRETIEN

Le ministre russe de la Défense a rencontré son homologue du Burkina Faso

MOSCOU, 10 mai. /TASS/. Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a rencontré le ministre de la Défense et des Anciens combattants du Burkina Faso, le général de brigade Célestin Simporé. Au cours de l’entretien, les deux parties ont discuté de la coopération militaire, a fait savoir le ministère russe de la Défense.

« Le Burkina Faso est un ami proche et un allié de la Russie. Nous avons des relations amicales sincères entre nos pays. Nous avons de nombreux projets communs », a déclaré M. Belooussov.

Le ministre russe a souligné que la Russie saluait la volonté du Burkina Faso de défendre sa souveraineté.

« Je suis sûr que notre travail commun dans le cadre de l’accord de coopération militaire entre la Russie et le Burkina Faso contribuera à améliorer les capacités de combat », a ajouté le ministre russe.

De son côté, le général de brigade Célestin Simporé a souligné que la Russie et le Burkina Faso ont beaucoup progressé dans le domaine de la coopération militaro-technique, ayant mis en œuvre un certain nombre de projets. En outre, le ministre burkinabè de la Défense a remercié son homologue russe pour l’invitation à participer « à la célébration de l’anniversaire de la Grande Victoire sur le nazisme, qui a permis de libérer le monde entier et d’assurer la vie d’aujourd’hui ». « Nous vous transmettons les vœux fraternels de tout le peuple burkinabè, qui reflètent l’esprit d’amitié et de fraternité entre nos peuples », a-t-il ajouté.

Agence d’ Information du Burkina avec TASS