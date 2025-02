Opérationnalisation du Plan de circulation alternée à sens unique dans la ville de Ouagadougou : Les acteurs évaluent la faisabilité

Le Directeur Général de la Mobilité urbaine, Monsieur Mwinmalo Conrad SOME, à la tête d’une équipe technique, a effectué une sortie terrain, le lundi 03 février 2025, dans la ville de Ouagadougou. Cette sortie terrain qui a visé principalement les Avenues Bassawarga, Mogho Naba Wobgo et Oumarou KANAZOE, le Boulevard de l’insurrection jusqu’aux feux tricolores de Palace Hôtel, à Ouaga 2000, avait pour objectif d’évaluer la mise en œuvre du Plan de circulation alternée à sens unique dans la ville de Ouagadougou.

La sortie sur le terrain et les échanges entre les experts de la Direction générale de la Mobilité urbaine (DGMU) et l’ensemble des structures concernées, s’inscrit dans la dynamique d’opérationnalisation de la circulation alternée, dans la ville de Ouagadougou.

A l’issue de cette sortie, le Directeur Général de la Mobilité urbaine, Monsieur Mwinmalo Conrad SOME, a indiqué qu’elle a permis entre autres, d’effectuer des mesures des voies et leurs emprises, d’apprécier l’occupation de ces emprises par des activités diverses, d’analyser les scénarii de report du trafic et surtout, d’apprécier l’état des voies de report. « Nous avons fait cette sortie terrain pour faire un état des lieux de la charge de circulation sur les Avenues Bassawarga et l’autre versant qui est l’Avenue Oumarou KANAZOE. Il s’est agi pour nous de constater de visu la dynamique de la circulation sur ces deux axes afin de faire des propositions pour alléger et faciliter la circulation, surtout aux heures de pointe », a-t-il expliqué.

En effet, le Plan qui envisage transformer l’axe menant de Palace Hôtel, à Ouaga 2000, au centre-ville en sens unique les matins, prévoit un report automatique du trafic sur l’Avenue Oumarou KANAZOE. Cela a pour objectif de fluidifier la circulation et prévenir les bouchons sur les axes problématiques, telles que les Avenues du Mogho Naba Wobgo et Bassawarga.

Pour la réussite de l’opération, le Directeur Général de la Mobilité urbaine, Monsieur Mwinmalo Conrad SOME, appelle l’ensemble des usagers à la prudence et au strict respect du code de la route et les populations riveraines à une occupation responsable des emprises de la voie pour les activités diverses. « L’appel que nous lançons est véritablement la grande prudence pour tout le monde. Nous sortons de nos maisons pour nos différents lieux de travail et nous souhaitons y arriver en bonne santé. Que chacun fasse de son mieux en respectant le code de la route en étant prudent afin d’arriver à sa destination mais aussi permettre aux autres usagers de pouvoir effectuer leur déplacement en toute tranquillité », a-t-il souligné.

La mise en place de la circulation à sens unique sur certaines artères du centre-ville de Ouagadougou a été suggérée pour la première fois en 2000 dans le cadre de « l’étude sur l’amélioration des conditions de déplacement dans l’agglomération de Ouagadougou » (étude CIMA, 2000). Toutefois, ce sont les résultats des études dénommées « Elaboration d’une enquête origine destination », et celle de « Elaboration d’un plan de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Ouagadougou », respectivement élaborées en 2019 et 2020 qui vont confirmer la nécessité de mettre en œuvre la circulation alternée à sens unique dans la ville de Ouagadougou.

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation et d’information est prévue dans la dynamique d’un engagement citoyen et d’approche participative pour une meilleure mise en œuvre du Plan.

DCRP/MATM