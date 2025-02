Ségou : Le ministre Pingdwendé Ouédraogo échange avec l’icône malienne Cheick Tidiane Seck

Ségou, 6 fév. 2025 (AIB) – Le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a échangé mercredi à Ségou avec la légende de la musique malienne, Cheick Tidiane Seck, dit « Black Buddha », sur la promotion culturelle et la valorisation des anciennes gloires de la musique.

Présent au Mali dans le cadre du festival Ségou’ Art – Festival sur le Niger, le ministre Ouédraogo a reçu en audience des personnalités du monde de la culture, du cinéma et de la musique.

Le mercredi 5 février 2025, il a rencontré le célèbre artiste malien Cheick Tidiane Seck, connu sous les surnoms de « le Maestro », « le King » ou encore « Black Buddha ».

À sa sortie d’audience, l’artiste a fait part de ses réflexions sur la nécessité de renforcer la promotion culturelle, la cohésion sociale et la sécurité dans la sous-région ouest-africaine.

Il a également insisté sur l’importance de préserver et de valoriser les figures emblématiques de la culture burkinabè, tout en mettant en place des initiatives structurantes en faveur des anciennes gloires de la musique.

Cheick Tidiane Seck a également partagé son expérience à la Semaine nationale de la culture (SNC), où il avait animé plusieurs master class.

Rappelant son enfance passée entre Ségou, Sikasso et Bobo-Dioulasso, il a affirmé avec fierté être « AES avant l’heure ».

Le Maestro a plaidé pour une coopération culturelle et sécuritaire renforcée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tout en exprimant son souhait de voir l’AES s’étendre au Sénégal, à la Côte d’Ivoire et à la République de Guinée.

« Nous devons constituer un socle indestructible, une véritable force pour l’Afrique de l’Ouest », a-t-il déclaré avec conviction.

Pour l’artiste, cette union ne signifie pas un repli sur soi, mais une stratégie de collaboration visant à assurer la sécurité et la stabilité des États membres.

« Peu importe ce que fait la CEDEAO, nous devons garder la tête haute et prendre notre destin en main », a-t-il conclu, soulignant la nécessité de bâtir une AES forte et solidaire.

Agence d’information du Burkina

Tilado Apollinaire ABGA