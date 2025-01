Nouvel An : Le Roi Untaanba, 32ᵉ Roi du Gulmu, souhaite le retour de la sécurité

Fada N’Gourma, 31 décembre 2024 (AIB) – Dans son message de nouvel an, le 32ᵉ Roi du Gulmu a souhaité le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso.

« Je voudrais, à l’orée de cette nouvelle année, formuler mes vœux les meilleurs à l’endroit de tous, en souhaitant à chacun et chacune une santé parfaite, la longévité, la paix et, surtout, le retour de la sécurité dans notre cher pays », a déclaré le Roi Untaanba.

Au nom des cinq Dima du Burkina Faso, il a également adressé des vœux de succès au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à son gouvernement, aux Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dans leur lutte contre l’hydre terroriste.

« J’implore Dieu et nos ancêtres de protéger les FDS et les VDP, qui se battent jour et nuit pour libérer le Burkina Faso, souvent au prix du sacrifice suprême. Je leur souhaite davantage de force afin qu’ils ramènent la sécurité dans notre cher pays », a-t-il ajouté.

Enfin, le Roi Untaanba a exhorté à l’union sacrée de toutes les filles et fils du Burkina Faso autour de la vision du président du Faso, pour mener la nation vers la victoire finale.

« Que 2025 soit une année charnière où notre patrie sera libérée de l’emprise des terroristes ! », a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina