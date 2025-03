BURKINA-CÉLÉBRATION-‘AÏD EL-FITR

« Nous devons surmonter les divisions et l’incompréhension, et œuvrer pour un Burkina uni», Cheick Abdallah Ouédraogo

Ouagadougou, 31 mars 2025 (AIB)-Des milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés ce lundi à la Place de la Nation à Ouagadougou pour la grande prière de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du Ramadan. Placée sous le thème « La solidarité sociale consolide la sécurité de la patrie », la prière a été dirigée par l’imam Cheikh Abdallah Ouédraogo, qui a appelé les fidèles à la cohésion sociale, à la solidarité et à s’acquitter de la zakat.

Dans son sermon, l’Imam Cheick Abdallah Ouédraogo, a lancé un appel à la solidarité à l’endroit de tous les Burkinabè pour soutenir les personnes vulnérables, notamment les déplacés internes, les veuves et les orphelins.

L’importance de la zakat al-Fitr a été rappelée afin que personne ne manque de nourriture en cette période festive.

Sur le plan sécuritaire, le leader religieux a exhorté les citoyens à l’unité et à la prière pour la paix au Burkina Faso, en cette période marquée par des défis sécuritaires.

« Nous devons œuvrer ensemble pour un Burkina Faso uni. La paix est un don de Dieu, mais elle dépend aussi de nos efforts humains », a insisté l’imam Cheikh Abdallah Ouédraogo.

Dans un message fort, un appel a été lancé aux groupes armés terroristes pour qu’ils déposent les armes en vue d’une paix durable.

Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo et le Cardinal Philippe Ouédraogo ont fait le déplacement.

La cérémonie a vu aussi la participation de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, le ministre de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, le ministre de l’Éducation nationale, Jacques Sosthène Dingara, et le ministre de la Communication, Pingwendé Gilbert Ouédraogo.

Emile Zerbo a souligné l’importance de la reconnaissance et de la gratitude après trente jours de jeûne, de prière et de supplication.

« C’est le lieu d’être reconnaissant pour tous les actes de cohésion sociale et les actions humanitaires posées pendant le jeûne. Nous appelons à la tolérance interconfessionnelle, au dialogue interreligieux et à la solidarité avec les forces de défense et de sécurité, qui veillent quotidiennement à notre sécurité au péril de leur vie », a-t-il déclaré.

Le Cardinal Philippe Ouédraogo a mis l’accent sur la fraternité et l’unité nationale. « Cette fête concerne non seulement les musulmans, mais elle est aussi une fête de fraternité et d’unité pour tous les Burkinabè, quelle que soit leur religion », a-t-il affirmé, en réitérant la proximité de l’Église catholique avec la communauté musulmane.

Agence d’Information du Burkina

OSA/ata