Grande prière de l’Aïd El-Fitr : le ministre de l’Enseignement de Base en communion avec la communauté musulmane

Une importante délégation gouvernementale, conduite par le ministre d’État, ministre en charge de l’Administration territoriale, a pris part ce 31 mars 2025, à une séance de communion avec la communauté musulmane à la Place de la Nation de Ouagadougou. Parmi les membres de cette délégation figure le ministre de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales.

Ce moment de partage et de solidarité s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens entre les pouvoirs publics et les confessions religieuses, en vue d’une meilleure cohésion sociale.

Aux côtés du ministre de l’Enseignement de Base, d’autres membres du gouvernement, notamment ceux en charge de la Justice, de la Communication et de la Santé, ont également honoré cette rencontre de leur présence, témoignant ainsi de l’importance accordée à l’unité nationale et au dialogue interreligieux.

Cette initiative marque une fois de plus la volonté du gouvernement de rester à l’écoute des attentes et des aspirations des citoyens, tout en consolidant les valeurs de tolérance, de laïcité et de vivre-ensemble qui fondent la Nation burkinabè.

DCRP/MEBAPLN.