Noumbiel/Vœux 2025 : le haut-commissaire formule des vœux de résilience

Batié (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Noumbiel, Drissa Héma, a formulé, le mardi 31 décembre 2024 à Batié, des vœux de résilience pour la nouvelle année 2025.

« J’ai une pensée pour tous ceux qui, de jour comme de nuit, dans un esprit de résilience, se battent pour que le Noumbiel reste le Noumbiel », a déclaré le haut-commissaire dans son message de nouvel an.

Et d’ajouter : « En cette fin d’année, j’ai également une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont quittés en 2024. Que leurs âmes reposent en paix. Une pensée également pour les malades et ceux qui sont à l’hôpital : que Dieu leur accorde une prompte guérison. »

Le premier responsable de la province a aussi présenté ses vœux de santé, de longévité, de succès, de joie et, surtout, de paix pour l’année 2025 à l’ensemble de ses collaborateurs, notamment aux directeurs provinciaux, aux acteurs de la société civile, à la presse, ainsi qu’aux autorités religieuses, traditionnelles et coutumières.

Pour Drissa Héma, chacun, à son niveau, se bat et contribue d’une manière ou d’une autre à faire régner la paix et la quiétude dans le Noumbiel et au Burkina Faso.

« Joyeuse année 2025 ! Que l’esprit de résilience, de solidarité et de vivre-ensemble brille dans le Noumbiel et dans tout le Burkina Faso », a-t-il souhaité.

