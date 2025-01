Burkina-Noumbiel-Soutien-Mouvement

Noumbiel : Un mouvement soutient les FDS et les VDP avec plus de 284 000 FCFA

Batié (AIB) – Le Mouvement « Sauvons le Noumbiel » a remis, le mardi 31 décembre 2024, dans le cadre de l’effort de paix, une somme de plus de 284 000 FCFA aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune de Batié.

Le responsable du Mouvement, Sourmanonté Hien, a remis cette somme au président de la délégation spéciale de Batié, en présence des responsables des bénéficiaires.

« Ce don symbolique vise à soutenir le moral des troupes et à leur montrer qu’elles bénéficient du soutien total de la population du Noumbiel », a déclaré M. Hien.

Selon le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Batié, ce geste constitue également un signal fort : les FDS et les VDP peuvent compter sur le soutien indéfectible de la jeunesse et de l’ensemble de la population.

Agence d’information du Burkina

HO/NO/ATA