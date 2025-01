Koulpelogo : les communautés coutumières et religieuses saluent le retour de l’administration dans la province

Ouargaye, le 3 janvier 2025 (AIB) – Le nouveau haut-commissaire, accompagné de sa délégation, a rencontré les communautés coutumières et religieuses de Ouargaye dans le cadre d’une prise de contact.

Le nouveau haut-commissaire du Koulpelogo, Saïdou Ouédraogo, accompagné d’une délégation des corps constitués de la province, a rendu visite aux différentes communautés ce vendredi 3 janvier 2025.

De la cour royale jusqu’à la grande mosquée, en passant par les églises catholique et protestante ainsi que la mosquée sunnite de Ouargaye, le haut-commissaire et sa délégation ont été accueillis avec joie et satisfaction par ces communautés.

Des prières et des bénédictions prononcées par les leaders coutumiers et religieux ont marqué ces rencontres.

Dans son message, le haut-commissaire Ouédraogo a sollicité le soutien de toutes et de tous pour, non seulement vaincre le terrorisme, mais aussi favoriser le développement de la province.

Il convient de noter que des prières et des bénédictions en faveur du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont également été formulées lors de cette tournée de prise de contact.

Agence d’information du Burkina

PAF/ata