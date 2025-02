Niger : Une diversité de thématiques au menu des assises nationales

Niamey, 15 février 2025 (AIB) – Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire du Niger, le général Mohamed Toumba, a présenté ce samedi les principales thématiques qui seront abordées lors des assises nationales, ouvertes le matin même. Ces thématiques portent notamment sur la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale.

« Les thématiques retenues, aussi bien pour les assises régionales que nationales, tournent autour des points suivants : paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, refondation politique et institutionnelle, économie et développement durable, géopolitique et environnement international, justice et droits de l’homme », a déclaré le général Mohamed Toumba.

Le ministre s’exprimait à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des assises nationales, qui se déroulent du 15 au 19 février 2025 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, sous la présidence du général Abdourahamane Tiani, chef de l’État et président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

S’adressant aux participants, le ministre Mohamed Toumba a salué leur engagement, affirmant que « l’histoire de notre pays retiendra cette étape que vous êtes en train de marquer, au prix d’une résilience à toute épreuve et parfois jusqu’au sacrifice ultime ».

De son côté, le président de la Commission nationale des assises nationales, Dr Mamoudou Harouna Djingarey, a souligné que ces assises visent à « poser les bases d’un Niger renouvelé, ancré dans nos réalités historiques, socio-économiques, politiques et culturelles ».

Les assises nationales font suite aux assises communales, préfectorales et régionales. Elles rassemblent 716 délégués, représentant toutes les composantes de la société nigérienne ainsi que des représentants des pays membres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel.

« Nous sommes ici réunis pour bâtir un Niger fort, digne, souverain et tourné vers l’avenir. Nous entamons aujourd’hui un processus fondamental : la refondation de notre modèle de gouvernance et de développement », a déclaré Dr Mamoudou Harouna Djingarey.

Il a insisté sur le fait que ces assises traduisent la volonté commune des Nigériens de bâtir un État fort, juste et prospère, en s’appuyant sur la transparence, la justice et la participation citoyenne.

Enfin, Dr Mamoudou Harouna Djingarey a appelé à un engagement collectif, en « agissant avec sincérité, rigueur et patriotisme ».

« Nous devons proposer des actions concrètes et des recommandations claires, assorties de mécanismes de suivi et d’évaluation pour notre future gouvernance », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

Wurotèda Ibrahima SANOU

Envoyé spécial à Niamey