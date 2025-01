Burkina-Presse-Revue

Audience du Premier ministre et Protestation contre la détention de Me Hervé Kam

Ouagadougou, 23 janv. 2024 (AIB)- Les quotidiens burkinabè de ce jeudi traitent de l’échange entre le Premier ministre, Emmanuel Ouédraogo et le représentant-résident de la banque mondiale, Hamoud Abdel Wedoud Kamil et de la protestation des avocats de Me Hervé Kam contre la détention de leur client.

Les avocats de Me Hervé Kam dénoncent des blocages manifestement injustifiés, selon le quotidien privé Le Pays.

Le journal indique que les avocats de Me Hervé Kam, dans un communiqué, protestent contre sa détention et dénoncent des « blocages manifestement injustifiés ».

Le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga complète que Me Guy Hervé Kam a été arrêté le 24 janvier 2024 puis inculpé pour complot et association de malfaiteurs.

Dans un autre registre, les journaux évoquent la rencontre entre le Premier ministre et le représentant de la banque mondiale du Burkina Faso.

Selon le quotidien public Sidwaya, les échanges du mardi 21 janvier 2025 entre le Premier ministre et le représentent de la banque mondiale ont porté sur l’état d’avancement des projet pilotés par l’institution au Burkina Faso.

Dans le même sens, Le Pays informe que le partenariat entre la banque mondiale et le Burkina Faso repose sur une trentaine de projets couvrant 13 secteurs clés.

