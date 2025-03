Burkina/Namentenga-Sensibilisation-Circulation-Routière

Namentenga : Les autorités sur les axes routières pour sensibiliser les usagers

Boulsa, 27 mars 2025 (AIB) – Le haut-commissaire, Adama Conseiga, a officiellement lancé ce 27 mars 2025 la journée de sensibilisation sur le thème :« J’aime ma vie, je porte mon casque » au niveau de l’ex rondpoint Namendé de Boulsa situé sur la route Nationale N°15 en présence des corps constitués de la province.

A l’issue du lancement, le haut-commissaire et sa suite ont sensibilisé les usagers sur le port du casque. « J’invite la population au respect des consignes à l’ordre et à la discipline sur les grands axes routiers de la ville », a demandé le haut-commissaire, Adama Conseiga.

Selon le Directeur provincial de la police Nationale du Namentenga le commissaire principal de police Olivier Baguimzanré, les statistiques des accidents de circulation routière officiellement enregistrées par ses services de 2020 à 2024 ne sont pas reluisantes. 6 décès ont été enregistrés sur 26 cas d’accidents signalés en 2020, 11morts sur 36 cas en 2021, 6 décès sur 37 cas en 2022, 01 décès sur 15 en 2023 et 3 décès sur 8 cas d’accidents enregistrés en 2024.

« C’est dans le but de minimiser les cas d’accidents de la route et de surcroit les décès que nous menons ces sorties de sensibilisation sur le terrain. » a indique le Haut-commissaire

Retenons que la sensibilisation des usagers trouvés sur les grands axes routiers de Boulsa par les autorités provinciales et notamment par les gendarmes et les policiers déployés sur les différentes artères de la ville à l’endroit des usagers ont consisté à leur montrer entre autres l’importance de porter le casque, de circuler à 30Km/h en agglomération, de respecter les consignes de la circulation. Harouna Sibra sur sa moto grosse cylindré écoute sagement la sensibilisation. Il a fait savoir qu’il a oublié de porter son casque mais, il va désormais le faire pour se protéger.

Saisissant l’occasion, le haut-commissaire a interpellé la délégation spéciale de la commune de Boulsa sur le fait que la ville ne dispose d’aucun panneau de signalisation, sur la poussière que soulève quotidiennement l’entreprise en charge de la construction et de bitumage de la route Boulsa-Sanguin-Kalwartenga. Il a encouragé les forces de défense et de sécurité sur le terrain et a invité les opérateurs économiques à disponibiliser les casques aux usagers.

Agence d’information du Burkina