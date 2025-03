BURKINA-KOSSI-MONTEE-COULEURS

Kossi/Engagement patriotique et citoyenne : Les Burkinabè invités aux bonnes pratiques de nos coutumes et traditions

Nouna, 26 mars 2025 (AIB)-Dans le cadre de la deuxième édition de la journée nationale d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, lors de la montée des couleurs, a invité, ce mercredi 26 mars 2025, l’ensemble du peuple aux bonnes pratiques aussi bien de nos propres traditions et nos coutumes que celle d’autres peuples.

M. Dembelé, a salué les multiples sacrifices des Burkinabè dans le cadre de l’élan patriotique.

Il a invité chaque Burkinabè à se questionner sur son comportement sous le prisme du thème principal : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ».

Dans la même dynamique, le Haut-commissaire de la province de la Kossi, a invité l’ensemble du peuple aux bonnes pratiques aussi bien de nos propres traditions et nos coutumes que celle d’autres peuples afin de faire du Burkina Faso une terre ou vivent des citoyens responsables à la face du monde.

« Le constat est malheureux car certains n’ont pas pris le train de la révolution en marche à travers le mépris des horaires de services, désobéissant aux instructions de la hiérarchie », a-t-il indiqué.

Faisant un bilan à mi-parcours de la marche du pays, le constat est qu’il faut opérer des changements avec efficacité dans l’ordre et la discipline, fondement de nos traditions.

A l’endroit des Forces de défense et de sécurité (FDS), il a ajouté, que les victoires obtenues dans le cadre de la reconquête du territoire sont les fruits de votre engagement et au sens élevé de la discipline et l’ordre.

Noufo Dembélé a précisé que les valeurs qui fondent une armée puissante est sans conteste l’ordre et la discipline.

S’adressant à la population résiliente de la Kossi, le Haut-commissaire Dembelé, a appelé à un comportement citoyen.

Pour les opérateurs économiques de la ville de Nouna, M. Dembélé, les a exhortés à regarder la souffrance de la population.

Il a salué les FDS et les VDP pour les sacrifices consentis pour la reconquête du territoire.

Noufo Dembélé a invité également l’ensemble des couches sociales à participer à la semaine de la citoyenneté et les activités prévues sont la journée de salubrité et la sensibilisation sur la cohésion sociale.

