Burkina-Namentenga-Célébration-Journée

Namentenga : La population célèbre la fête du travail

Boulsa, 6 mai 2025 (AIB)- La population de la province du Namentenga a célébré le jeudi mai 2025, la fête du travers plusieurs activités.

La journée du 1er mai 2025 à Boulsa, chef-lieu de la province du Namentenga dans la région du Centre-Nord a été ponctuée par diverses activités des échanges autour d’un thé débat.

Pour l’occasion, le Haut-commissaire, Adama Conseiga a félicité l’ensemble des travailleurs du public et du privé pour les efforts consentis au développement de la province et partant de là, la région du Centre-Nord et du Burkina Faso

« J’ai une pensée à l’endroit de tous les travailleurs du public et du privé qui éprouvent des difficultés tant du point de vue de la santé mais également qui sont impactés par la crise sécuritaire », a-t-il soutenu

Le premier responsable de la province a salué la résilience des vaillantes populations du Namentenga face à la difficile que traverse le pays.

M.Conseiga a ensuite souhaité une tonne fête à tous les travailleurs de son ressort territorial.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA

.