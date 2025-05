Burkina-Ganzourgou-Education-Petite-Enfance-Anniversaire-Célébration

Ganzourgou : Le CEEP du secteur 2 de Zorgho célèbre 10 ans au service de la petite enfance

Zorgho, (AIB) – Le Centre d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP) public du secteur 2 de Zorgho a soufflé, le vendredi 2 mai 2025, ses dix bougies. Ce fut lors d’une cérémonie empreinte de reconnaissance, de joie et d’espoir pour l’avenir. Présidée par la haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, et placée sous le parrainage de Isidore Tiemtoré, Conseiller spécial du président du Faso, la cérémonie a réuni élèves (anciens comme actuels), parents d’élèves, acteurs de l’éducations et partenaires dans la cour de l’établissement.

Le Centre d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP) du secteur 2 de Zorgho a officiellement ouvert ses portes en février 2015. Cette année, l’établissement a dix ans de vie et les acteurs intervenant dans cet édifice ont voulu marquer l’événement d’une pierre blanche en organisant cette cérémonie.

Des comptines, des danses, des ballets, des chants, et des tours de magie exécutés par les enfants ont ponctué les séries de prise de parole pour rendre cette journée mémorable.

« Dix années d’histoire, de projets, d’efforts collectifs, mais surtout dix années d’amour pour l’éducation des tout-petits », a salué la haut-commissaire dans son allocution. Elle a félicité les éducateurs, les partenaires, les parents d’élèves et tous ceux qui ont contribué à faire du CEEP un véritable cadre de vie, d’apprentissage et d’épanouissement pour les enfants.

Le président du comité de gestion du CEEP, Issouf Sawadogo, a remercié tous les acteurs ayant œuvré pour la réussite de la cérémonie. Il a rappelé que toutes les instances du centre ont été tenues régulièrement au cours de la décennie avant de relever certaines difficultés. Ce sont notamment la flambée des prix des denrées alimentaires et le manque de moyens financiers pour la construction de deux salles de classe supplémentaires.

Selon la directrice provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou, Nobila Célestine Zagré/Zoungrana, en dix ans, le CEEP a accueilli 1 078 enfants dont 506 filles. Outre les activités éducatives classiques, il a organisé neuf journées culturelles, autant de sorties pédagogiques à Ouagadougou, et a acquis divers matériels. Grâce à l’appui de l’ONG ACCED, un hangar de 50 tôles alimenté en énergie solaire a été construit. Ces efforts ont été récompensés par le 1er prix d’excellence en 2021.

Le président de l’Association cri de cœur pour l’équité et le développement (ACCED), Dimbessida Augustin Kaboré, a rappelé que le centre a été construit grâce au soutien de Children Believe et Children Fund of Canada. Il a invité les autorités à exprimer leur reconnaissance au directeur du CEEP, M. Souleymane Wanré dont le leadership a permis la poursuite du financement.

Dans son intervention, le président de la délégation spéciale communale de Zorgho, Valentin Badolo, a exprimé sa joie et remercié tous les acteurs impliqués. Il a salué l’engagement des éducateurs et la participation des enfants, témoins vivants de l’impact du centre. « La commune a toujours placé la petite enfance au cœur de ses priorités », a-t-il affirmé.

Le parrain de la cérémonie, Isidore Tiemtoré, s’est dit honoré de son choix. Il a rendu hommage à l’équipe éducative et exhorté les enfants à continuer à rêver et à nous faire rêver : « Continuez de vous amuser, de dessiner pour réinventer un monde de paix et d’amour pour demain. »

Enfin, la haut-commissaire a renouvelé ses remerciements à tous les partenaires pour leur engagement et a invité chacun à continuer de faire grandir cette œuvre éducative.

C’est par la remise de cadeaux à plusieurs personnalités qui accompagnent le CEEP que la cérémonie a pris fin.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata