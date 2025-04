Burkina-Namentenga-Montée-Couleurs

Namentenga/Journée d’engagement patriotique: Le Haut- commissaire appelle les élèves et les enseignants à s’approprier le thème principal

Namentenga, 2 avril 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga et l’ensemble des membres des corps constitués ont choisi ce mercredi 2 avril 2025, le lycée départemental de Boulsa pour la montée solennelle des couleurs nationales. A cet effet, M. Conseiga a exhorté les élèves et les enseignants à s’approprier le thème principal.

La cérémonie solennelle de la montée des couleurs a eu lieu ce mercredi 2 avril 2025 au lycée départemental de Boulsa, chef-lieu de la province du Namentenga, de la région du Centre-Nord.

Cette cérémonie également coïncide également avec la 1re phase de l’édition 2025 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) sous le thème « l’ordre et la discipline, je m’engage ».

Pour l’occasion, le premier responsable de la province du Namentenga, Adama Conseiga a invité les élèves et les enseignants à s’approprier le thème principal pour un Burkina Faso de paix et de prospérité.

Le Haut-commissaire a par ailleurs sollicité que ces derniers en fassent de la thématique leur cheval de bataille de tous les jours.

C’est l’une des conditions sine qua non de réussite et de développement d’un pays », a-t-il dit après avoir repris le message du président du Faso, le capitaine, Ibrahim Traoré lancé le 26 mars 2025, à l’occasion des JEPPC.

A l’écouter, les élèves constituent l’avenir du pays et le socle sur lequel se construit une nation. Pour ce faire, Adama Conseiga les a inculqués des valeurs patriotiques et citoyennes.

Le proviseur du lycée départemental de Boulsa, Issouf Zougouri a pour sa part salué la thématique des JEPPC qui est la bienvenue.

En rappel, la montée solennelle des couleurs au lycée a été marquée par une prise d’armes et l’exécution de Ditanyè en langue nationale mooré par les élèves.

Elle constitue la 4è activité du programme d’activités du Namentenga qui rentre dans le cadre de la 1ère étape de la 2è édition des JNEPPC prévues du 26 mars au 9 avril 2025.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA