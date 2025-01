BURKINA-NAHOURI-SPORT-MARACANA

Nahouri/Maracana de la jeunesse de Toungou : L’équipe «A» remporte la 11e édition

Pô, (AIB)-Le président de la délégation spéciale de la commune de Ziou, Salam Marané, a présidé, le samedi 04 janvier 2025, la finale de la 11e édition du tournoi maracana de la jeunesse de Toungou, dans la commune de Ziou, par le sacre de l’équipe «A» par un 1 but à zéro.

Placé sous le thème « La cohésion sociale et la fraternité de la jeunesse de Toungou et les villages environnants », la 11e édition du tournoi maracana de football des jeunes de Toungou, dans la commune de Ziou, a refermé ses portes ce samedi 4 janvier 2025 avec la finale.

Au total, 8 équipes des cinq villages de Toungou et du Ghana voisin, ont rivalisé durant deux semaines dans un esprit de fraternité et de fairplay.

Selon le représentant des jeunes, Gouma Felix Sia, l’activité vise à unir davantage les jeunes et de consolider le vivre ensemble entre les jeunes de Toungou et villages environnants afin que chacun apporte sa contribution pour un retour de la paix au Burkina Faso.

M. Sia a indiqué que durant la compétition, les populations ont été sensibilisées sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et la collaboration étroite avec les forces de défenses et de sécurité et à soutenir les VDP.

La finale qui a opposé les équipes «A» et «E», a vu le sacre de l’équipe «A» par le score de 1 but à 0.

L’équipe gagnante a remporté le trophée, une enveloppe de 40 000 F CFA, un jeu de maillots, un ballon.

L’équipe «E» a empoché 30 000 F CFA, un jeu de maillots et un ballon.

Les équipes classées 3e et 4e ont été également récompensées.

Avant le coup d’envoi, une minute de silence a été observée en mémoire des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées pour la défense de la patrie.

Les autorités coutumières et religieuses ont aussi prié pour les FDS et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Le président de la délégation spéciale de la commune de Ziou, Salam Marané, a félicité la jeunesse de Toungou pour son engagement.

Elle a réalisé un ouvrage de franchissement entre les villages à hauteur de 3 500 000 F CFA grâce à ce tournoi et a comme perspective de renforcer le matériel sanitaire du CSPS de leur localité.

« Je tiens à leur témoigner ma gratitude et les encourager à poursuivre dans cette dynamique », a conclu l’autorité communale.

Cette édition a été parrainée par Nathanaël Sagha Sia, fils de ladite localité.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo