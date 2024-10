BURKINA-NAHOURI-PATRIOTIQUE-JOURNEES

Nahouri/Journées nationales d’engagement patriotique : Les forces vives de la commune de Pô assainissent la ville

Pô, (AIB)- Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Pô, Ilassa Dianda accompagné des forces vives de la commune, ont organisé ce samedi 12 octobre 2024, une journée de salubrité dans les lieux publics. Cette activité entre dans le cadre de la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Les forces vives de la commune urbaine de Pô se sont mobilisées ce samedi 12 octobre 2024, pour assainir les lieux publics notamment la place Némaro de Pô, la maison d’arrêt et de correction de Pô et les abords de la nationale N°5 qui traverse la ville.

Dès 6 heures 30, populations, directeurs et chefs de services communaux, forces de défense et sécurité, leaders d’opinion, associations de nettoyage et volontaires pour la défense de la patrie, munis de machettes, de râteaux et de balais, ont pris d’assaut la place Némaro, les abords de la nationale N°5 et la maison d’arrêt et de correction de Pô, pour les assainir.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Pô, Ilassa Dianda, a remercié les participants pour cet acte patriotique.

Il a invité les populations de la commune à cultiver les valeurs de tolérance, du vivre ensemble et à soutenir les personnes déplacées internes de la commune.

Aux autorités coutumières et religieuses, M. Dianda, les a exhortés à bénir et à prier pour les forces de défense et de sécurité engagées pour la libération du territoire national.

Agence d’information du Burkina

