Yatenga/Activités génératrices de revenus : 30 femmes du Loroum formées en saponification

Ouahigouya, (AIB)- 30 femmes enceintes et allaitantes de la province du Loroum, ont été formées en saponification, le samedi 12 octobre 2024 à Ouahigouya, par le groupe de plaidoyer du Loroum.

La situation sécuritaire et humanitaire difficile a augmenté le taux de vulnérabilité des femmes, celles enceintes et allaitantes demeurent encore plus fragiles.

Hunger project et ses organisations partenaires porteur du projet Right2Grow, ont initié un atelier de formation en saponification de 30 femmes enceintes et allaitantes de la province du Loroum, le samedi 12 octobre 2024 à Ouahigouya.

La mise en œuvre d’activités génératrices de revenus permettra ainsi à ces femmes de se faire une santé financière afin de faire face à leur besoin d’alimentation.

A l’issue de la formation, les participantes ont témoigné de leur satisfaction.

Pour Amsetou Ouédraogo, l’essentiel c’est aussi de pouvoir mettre à contribution le savoir acquis.

« Je souhaite que les femmes bénéficient de ce savoir-faire pour renforcer leur autonomie financière », a recommandé Mme Nacanabo.

Cet atelier a été rendu possible grâce à l’appui du projet Right2Grow.

