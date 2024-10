BURKINA-NAHOURI-EDUCATION-ENSEIGNANTS-RECOMPENSE

Nahouri/Education : Les meilleurs enseignants et élèves de la province du Nahouri récompensés

Pô, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a présidé ce samedi 12 octobre 2024 à Pô, la cérémonie officielle de l’excellence scolaire au primaire, pour récompenser les meilleurs acteurs de l’éducation du Nahouri. La cérémonie a connu la présence des parrains, des fils et filles de la province, venus soutenir les acteurs de l’éducation.

Organisée par la direction provinciale en charge de l’Enseignement de base, l’excellence à l’école primaire se veut une occasion pour encourager les meilleurs acteurs l’éducation de la province.

Avant le début de la cérémonie, l’assistance a entonné l’hymne national, l’hymne de la victoire des forces combattantes sur les forces du mal.

Pour cette édition 2024, la meilleure élève fille est Ange Bénédicte Aouédaga Kaboré, de l’école du secteur 2 de Pô avec 158,50 et le meilleur garçon est Esdras Yiwo Bazié, de l’école Tiébélé Centre A, avec 156,50.

Ces deux meilleurs repartent chacun avec un vélo VTT, des kits scolaires et une bourse de 30 000 F CFA.

La meilleure enseignante de la province est Salamata Kabré/Nitiema du secteur N° 2 de Pô avec 98/102 soit 98,99%.

Elle reçoit une moto Sirius 115, une attestation, une tablette et deux pagnes traditionnels.

La meilleure école revient à l’école du secteur N°2 de Pô et la meilleure Circonscription d’enseignement de base (CEB), est celle de Pô avec 1 892 admis sur 2 249, soit un taux de 84,13%.

Elles reçoivent chacune une lettre de félicitation et un tableau.

Le meilleur garçon, la meilleure fille ainsi que le meilleur enseignant de chaque CEB ont été récompensés.

Des prix spéciaux ont été décernés au meilleur élève en situation de handicap, élève PDI et élève franco-arabe.

Les parrains ont manifesté leurs reconnaissances à tous les acteurs de l’éducation qui n’ont ménagé aucun effort pour offrir une éducation de qualité aux enfants.

Tout en restant disponible pour accompagner les actions de développement dans la province, ils ont invité les acteurs de l’éducation à plus de synergie afin de faire de la province du Nahouri une source intarissable de ressources humaines qualifiées pour faire face aux exigences du monde nouveau.

Le haut-commissaire de la province du Nahouri, a félicité les acteurs de l’éducation dont les actions conjuguées contribuent à l’édification d’une éducation de qualité dans la province.

Il les a invités à plus d’engagement et de sacrifice pour reconquérir l’étendard de l’excellence au niveau régional longtemps détenu par le Nahouri.

La province a enregistré 89,09 % et est classée 2e au niveau régional.

La cérémonie a connu la présence du parrain, le directeur administratif et financier APESS, Mohamed Abembou, fils de la localité et du co-parrain, le directeur administratif et financier du Laboratoire citoyenneté-Afrique, Désiré Parfait Kinda.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo