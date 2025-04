BURKINA-NAHOURI-JOURNEES-PATRIOTIQUES

Nahouri/Journées engagement patriotique : L’administration pénitentiaire de Pô et les pensionnaires assainissent le cimetière municipal

Pô, 5 avril 2025 (AIB)-L’administration pénitentiaire de Pô et les pensionnaires ont organisé, ce samedi 5 avril 2025, une opération de salubrité au cimetière municipal de Pô, dans le cadre des activités marquant la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Placée sous la supervision de la directrice de la maison d’arrêt et de correction de Pô, Assetou Ouattara, cette opération de salubrité au cimetière municipal de Pô, a connu la présence du personnel de l’administration pénitentiaire, des pensionnaires et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Elle a mobilisé la population riveraine avec la présence du chef coutumier du secteur N°1.

Par cette activité, la maison d’arrêt et de correction de Pô entend apporter sa modeste contribution à cette noble initiative.

« Cet acte est très symbolique et concret. Nous souhaitons à la fois renforcer le sens de l’engagement citoyen et favoriser la réinsertion sociale des détenus à travers la participation à la vie communautaire », a indiqué Mme Ouattara.

Pour elle, le cimetière, tout comme la prison, sont des lieux où personne ne souhaite aller, pourtant, ils demeurent, à leur manière, des maisons communes. A nous d’en prendre soin avec dignité et responsabilité », a conclu la directrice de la maison d’arrêt et de correction de Pô.

A la fin de l’opération, Assetou Ouattara, a remercié l’ensemble des participants pour la grande mobilisation autour de l’activité.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam et le président de la délégation spéciale de la commune de Pô, Ilassa Dianda, sont allés saluer, féliciter et encourager les participants pour leur engagement et mobilisation.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz