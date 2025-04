Burkina/Niagho-Femmes

Niagho : La coordination communale des femmes remet la somme d’1 million de FCFA au fond de soutien patriotique

Niagho, 5 Avr. 2025 – Le haut-commissaire de la province du Boulgou, Domebeguère Constantin Dabiré a présidé Samedi, la cérémonie d’ouverture des 48 heures de la femme de Niagho, une initiative visant à offrir aux femmes et jeunes filles de la commune un cadre d’échange autour des problèmes réelles des femmes, des droits et devoirs, les opportunités de financement de micro-projet.

A cette occasion, la coordination communale des femmes a remis la somme d’1 million de FCFA au fond de soutien patriotique.

C’est l’ambition affichée par la coordination communale des femmes Niagho à travers l’organisation cette activité dénommée »48 heures de la femme de Niagho’’. Cette occasion a été mise à profit par les femmes pour apporter leur soutien indéfectible au gouvernement sous le leadership du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Cette édition s’est tenue les 5 et 6 avril 2025 sous le thème : « Valorisation de nos cultures, des valeurs civique, morale et patriotique : Quelle contribution de la femme de Niagho ».

Les deux jours d’activité et d’animations se sont s’articulés autour de panels, sur les droits et devoirs de la femme, les financements des activités génératrice de revenus, la levée de fonds pour le fond de soutien patriotique, un don de vivres aux volontaires pour la défense de la patrie et des familles vulnérables.

Le haut-commissaire de la province du Boulgou, Domebeguère Constantin Dabiré a soutenu a exprimé sa satisfaction pour l’organisation de cette activité.

Il a invité ces dernières à travailler à la cohésion sociale en réunissant pour l’édition prochaine tous les fils et filles de Niagho.

Selon la coordinatrice Madame Compaoré/ Clémentine Saré <<cette édition a été difficile, la mobilisation des moyens financiers devient de plus en plus difficile, je remercie tous ceux et celles qui nous ont apporté leur soutien que dieu ramène la paix dans notre pays>>

« Nous apportons notre soutien total au gouvernement pour tout ce qu’ils font pour notre pays. Je remercie également les chefs coutumiers et les religieux », a indiqué la marraine de l’activité Guebré/Bamboré Mariam.

Agence d’information du Burkina

SM/dnk/ata