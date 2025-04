BURKINA- KOSSI-CONTRIBUTION-EFFORT-PAIX

Kossi/Effort de paix : La veille citoyenne de Djibasso offre du matériel et des vivres aux FDS et VDP

Djibasso, 5 avril 2025 (AIB)- Le comité de la veille citoyenne de Djibasso, a remis, ce samedi 5 avril 2025, du matériel et des vivres d’une valeur de 5 000 000 de F CFA, aux Forces de défense et de sécurité( FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dans leur noble mission de reconquête du territoire.

Une contribution endogène, sur initiative du comité de la veille citoyenne de Djibasso, a remis, ce samedi 5 avril 2025, des vivres et du matériel aux forces combattantes.

Ce don est composé de vivres dont 3 tonnes de riz, 20 bidons d’huile, et du matériel militaire dont un drone de surveillance, 11 radios talkies walkies, 3 jumelles, le tout d’une valeur de 5 000 000 F CFA.

En plus de ces dons, il y a eu la réalisation de 4 hangars au profit des VDP.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Djibasso, Soumaïla Ganamé, qui a reçu les dons, les a ensuite remis au chef du détachement pour en faire bon usage dans leur noble mission de reconquête du territoire.

Le sous-lieutenant Moumouni Ouédraogo a au nom de sa hiérarchie, traduit toute la gratitude du commandement à la population résiliente de Djibasso pour les sacrifices consentis.

Le chef du détachement a par ailleurs invité la population à plus de vigilance.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/bz