Kourwéogo/Communication : Le nouveau directeur s’engage à travailler pour être à la hauteur de sa mission

Boussé, 18 mars 2025 (AIB)-Le directeur provincial en charge de la Communication du Kourwéogo, Kpagnanin Yaniopuoruo Bouverot Somda, s’est engagé, le mercredi 19 mars 2025 à Boussé, à travailler pour être à la hauteur de sa mission. C’était lors de la cérémonie de passation de charges sous la présidence du Haut-commissaire de la province, Mahamadi Congo.

Nommé en conseil des ministres du 19 février 2025, l’administrateur des services touristiques, Kpagnanin Yaniopuoruo Bouverot Somda, remplace Drissa Sidibé, qui a passé 5 ans à ce poste.

M. Somda a exprimé sa gratitude aux autorités pour la confiance placée en lui et a promis de travailler avec engagement afin d’être à la hauteur de cette mission.

« Servir les autres a toujours été une valeur essentielle dans mon parcours personnel et familial », a-t-il déclaré.

Le nouveau directeur, a assuré sa disponibilité et son engagement à poursuivre les actions initiées par son prédécesseur, notamment en matière de promotion et de sauvegarde du patrimoine culturel et touristique.

Conscient des défis à relever, il a sollicité l’accompagnement des autorités, des corps constitués et de la population pour mener à bien sa mission.

Le directeur sorti, Drissa Sidibé, a exprimé sa gratitude au terme de son séjour et a rappelé les efforts menés pour dynamiser la vie culturelle et artistique de la province.

Il a mentionné entre autres, les activités d’information, de sensibilisation des promoteurs culturels et des artistes, sur les mécanismes d’accès aux Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) et les conditions d’adhésion au Bureau burkinabè de droit d’auteur (BBDA).

M. Sidibé a noté également le soutien administratif et technique à l’organisation d’évènements culturels et artistiques de la province et la contribution de ses services à la participation du Kourwéogo aux différentes manifestations culturelles régionales que nationales.

Il a indiqué partir enrichi de l’expérience acquis au contact des garants de la tradition de la localité.

Drissa Sidibé, a remercié les acteurs ayant contribué au rayonnement culturel de la province et les a exhorté à soutenir le nouveau directeur dans ses fonctions.

Le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, a réaffirmé l’engagement de l’administration à accompagner M. Somda dans sa mission.

Il a également salué le travail accompli par Drissa Sidibé pour la valorisation des traditions et du patrimoine local.

La Compagnie théâtrale du Kourwéogo (CTK) a présenté un sketch plaidant pour la construction d’un centre dédié à la promotion des arts et de la culture à Boussé.

Agence d’information du Burkina

