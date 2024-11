BURKINA-NAHOURI-SANTE-ACTIVITES

Nahouri/Conseil de santé 2024 : Les activités du district sanitaire de Pô passéesau peigne fin

Pô, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a présidé, ce mercredi 06 novembre 2024 à Pô, la première session du conseil de santéde l’année 2024 du district sanitaire de Pô.Les acteurs ont examiné les activités du premier semestre du district sanitaire de Pô.

Les membres du conseil de santé du district sanitaire de Pô, ont tenu leur première session du conseil de santé de l’année 2024 cemercredi 06 novembre 2024, sous la présidence du haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda.

Ils ont examiné entre autres, les indicateurs de performance du district au premier semestre, le plan de travail annuel 2025, le rôle des comités de gestion (COGES) dans la gestion des formations sanitaire et l’état des lieux des ambulances du district.

Pour le haut-commissaire, la rencontre offre l’occasion pour discuter des problèmes de santé et de dysfonctionnement des services.

Il a souhaité que la session soit participative et inclusive en vue d’améliorer les performances du district sanitaire.

Après plus de quatre heures d’échanges, les membres ont trouvé des motifs de satisfaction quant au déroulement des différentes activités du district.

Des difficultés, on note la non maitrise du rôledes membres du COGES, car n’ayant pas été formés après leur renouvellement et quant auxambulances, les difficultés résident dans leur maintenance.

Une invite a donc été faite à l’ endroit des présidents des délégations spéciales afin de procéder à l’installation et à la formation des nouveaux membres des COGES et également pour la maintenance des ambulances.

Les participants ont félicité les agents de santéqui exécutent leurs missions dans les différentes localités de la province malgré les difficultés et l’insuffisance des ressources humaines.

Ils se sont engagés à renforcer la bonne gouvernance du district sanitaire afin qu’il offre des soins de santé de qualité aux populations du Nahouri.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz