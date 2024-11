Burkina-Cinéma-Création-Agence

Burkina : Le gouvernement créée une agence pour promouvoir le cinéma

Ouagadougou, 6 nov. 2024 (AIB)-L’Etat a décidé mercredi, lors de la rencontre hebdomadaire des ministres, de la création de l’agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel pour promouvoir le 7e art au Burkina Faso.

La traditionnelle rencontre des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024, présidée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a adopté un décret portant création de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel qui émane de la fusion de plusieurs structures.

Il s’agit de la direction générale de l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS), de la direction générale du FESPACO du secrétariat technique du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, de la direction de la cinématographie et de l’audiovisuel.

Pour le ministre d’Etat et ministre en charge de la Culture, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, il s’agit de fusionner toutes ces structures pour plus de cohérence, d’harmonie, de rationalité et surtout plus d’efficacité.

Le ministre Ouédraogo a par ailleurs précisé que cette nouvelle agence a pour missions, entre autres, de soutenir le développement de la chaîne des valeurs de l’économie du cinéma et de l’audiovisuel au Burkina Faso, d’assurer la règlementation et le contrôle de la filière cinématographique et de l’audiovisuel.

Il a également fait savoir qu’elle va contribuer à la structuration des acteurs, de mettre en place une billetterie nationale du cinéma et de l’audiovisuel et de tenir le registre public du cinéma.

« Cette agence permettra de résoudre l’épineuse question du financement du cinéma et de l’audiovisuel. L’adoption de ce décret est assortie de dispositions transitoires pour permettre la tenue de la prochaine édition du FESPACO en février prochain et aux autres structures de continuer de fonctionner avant son opérationnalisation», a fait remarquer Jean Emmanuel Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

NO/ata

.