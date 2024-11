BURKINA-KOSSI-FORMATION-AVICULTURE-JEUNES

Kossi : Trente jeunes de la commune de Nouna formés en aviculture locale améliorée

Nouna, (AIB)-La commune de Nouna en partenariat avec la direction provinciale de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi de la Kossi, a initié, du 04 au 06 novembre 2024, une formation en aviculture locale améliorée au profit detrente (30) jeunes.

Selon le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2020, commandité par l’Institut national de statistiques et du développement, la population active du Burkina Faso est constituée majoritairement de jeunes de moins de 35 ans.

Malheureusement cette tranche de la population souffre de chômage et de la pauvreté, ce qui s’explique très souvent par le fait que de nombreux jeunes manquent de compétences professionnelles.

Fort de ce constat, la commune de Nouna a voulu doter de compétences professionnelles à trente jeunes, du 04 au 06 novembre 2024, sur l’élevage des poules locales de races améliorées.

La formation se veut participative à travers des modules et des échanges directs sur les conditions préalables d’une bonne pratique de l’élevage, les infrastructures et les équipements nécessaires pour une bonne rentabilité économique et financière de l’élevage.

Selon le formateur et directeur en charge de la Jeunesse de la Kossi, Doubassin Dembelé,l‘élevage des poules de races locales nécessite également une alimentation améliorée afin d’accroître la reproduction des poules.

A travers le module présenté sur l’hygiène et la santé des poules, Ousseni Paceré, a présenté les bonnes pratiques conditions indispensables pour la réussite de l’élevage.

Safiatou Diarra, participante à la formation a apprécié la tenue de la formation car a-t-elle dit, « Cette formation va nous permettre d’améliorer notre pratique et aussi augmenter le revenu de nos ménages ».

Le président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, Souleymane Tiono, a salué les participants pour leur dévouement eta aussi souligné l’opportunité d’affaires à saisir pour un épanouissement véritable.

Agence d’information du Burkina

