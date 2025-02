BURKINA-MOUHOUN-AGRICULTURE-FORMATION

Mouhoun/Techniques de production maraichère : Une trentaine d’élèves formée à Safané

Dédougou, le 05 fév. 2025 (AIB)-Une trentaine d’élèves du Lycée départemental de Safané, dans la province du Mouhoun, ont bénéficié les 1er et 02 février 2025 à Safané, une formation sur l’aménagement de jardins et des techniques de production maraichère. Cette formation entre dans le cadre du renforcement des capacités des élèves sur l’éducation environnementale et contribue à améliorer leurs conditions de vie.

Le projet YIRIWALI rattaché à l’ONG Terre des Hommes a offert un jardin nutritif aux élèves du lycée départemental de Safané.

Afin d’assurer un bon entretien de ce jardin, il a initié au profit d’une trentaine d’élèves du lycée, les 1er et 02 février 2025 à Safané, une formation sur l’aménagement de jardin et les techniques de production maraichère.

Durant deux jours, les apprenants ont été initiés aux techniques de production maraîchère sur la pépinière, le repiquage, la pratique de préparation d’un terrain de pépinière et la fabrication des bio répulsifs comme la bio pesticide à savoir l’APPICHI, très efficace contre les ravageurs.

Pour le chef de service de la zone d’encadrement agricole de Safané, Jean Rachid Ahmed Yaméogo, principal animateur de la formation, la production maraichère procure d’énormes avantages pour les communautés et contribue à améliorer leur alimentation tout en leur procurant des ressources financières.

A travers des exercices théoriques et pratiques, les apprenants ont été outillés sur plusieurs techniques de production maraichères.

Il a invité les élèves à adopter la dynamique de la gouvernance actuelle sur l’offensive agro-pastorale et alimentaire.

Tout en les encourageant à initier les jardins à l’école et à la maison, Jean Rachid Ahmed Yaméogo, a montré son entière disponibilité à les accompagner dans cette belle initiative qui procure des lendemains meilleurs.

Le responsable de la cellule écologique du lycée départemental de Safané et par ailleurs attaché d’éducation dans l’établissement, Gédéon Tamboué, a remercié les formateurs pour la qualité de la formation qui permettra aux élèves d’être des relais et des ambassadeurs des bonnes pratiques auprès de leurs camarades et dans leurs communautés.

Pour ce faire, il les a invités à s’investir pour mettre en pratique les connaissances apprises afin d’atteindre les objectifs du projet.

De même, le responsable du projet YIRIWALI, Halidou Savadogo, s’est réjoui de la bonne participation des élèves à la formation, ce qui dénote leur grand intérêt à la production maraichère.

Il a annoncé que plusieurs autres formations seront programmées afin de leur permettre d’être des experts en production maraichère et contribuer efficacement à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Grâce au projet YIRIWALI, trois autres écoles dans la province du Mouhoun ont pu bénéficier de la même formation sur l’aménagement de jardins et les techniques de production maraichère.

Agence d’information du Burkina

