Mali/Ségou : Inauguration du musée Kôrè, symbole de la richesse culturelle africaine

Ségou, 5 fév. 2025(AIB)-Le ministre burkinabè en charge de la Culture, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a assisté mercredi soir à Ségou, à l’inauguration du musée Kôrè des Arts et de l’Artisanat qui met en lumière la richesse culturelle de l’Afrique en général et celle de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) en particulier.

Au lendemain de l’ouverture de la foire internationale de Ségou et de la Semaine de la fraternité de l’AES, les festivaliers se sont donnés rendez-vous au centre culturel Korè pour l’inauguration du musée des Arts et de l’Artisanat.

La cérémonie a connu la présence du chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, du ministre malien de la Culture, de l’Artisanat, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière, Mamou Daffé ainsi que du

ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo. Étaient également présents le ministre nigérien du Tourisme, le colonel-major Abdourahamane Amadou et la ministre nigérienne de l’Artisanat et du Tourisme, Aghaichata Atta.

Les visiteurs ont eu l’occasion de de découvrir la chaîne ancestrale de transformation du coton, une ressource agricole essentielle pour les pays de l’AES.

« Cela montre qu’avec ce que nous avons comme connaissances et patrimoine, nous pouvons transformer nos ressources et nous suffire à nous-mêmes, particulièrement dans le domaine du textile », a souligné le ministre Ouédraogo.

Les autorités ont également exploré les espaces dediés aux grandes figures historiques qui ont marqué l’empire du Mali et la ville de Ségou, notamment Soundjata Keita, Kankan Moussa, Mamari Biton Coulibaly et Da Monzon Diarra.

En plus des œuvres d’artistes provenant de l’AES, le musée Kôrè expose également les œuvres d’autres pays africains comme le Gabon et le Cameroun.

Une belle démonstration de la volonté de l’AES de s’ouvrir au continent et au reste du monde, a commenté Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

« Notre ambition n’est pas de nous refermer sur nous-mêmes, mais de partager les idéaux promus par nos dirigeants », a t-il ajouté.

L’une des sections phares du musée est l’espace multimédia, qui illustre la coexistence harmonieuse entre tradition et modernité.

» Ce musée est un véritable temple de l’instruction, de l’éducation et de la connaissance. Une visite s’impose pour toute personne intéressée par notre histoire et notre avenir commun », a conclu le ministre Ouédraogo.

La ministre nigérienne Aghaichata Atta a partagé le même enthousiasme.

« Ce musée représente bien plus que l’histoire du Mali. Il nous appartient à tous en Afrique. Je tiens à encourager les autorités pour cette belle réalisation », a-t-elle dit.

Les autorités ont saisi l’opportunité de cette visite pour inviter les Maliens, ainsi que tous les Africains, à venir découvrir ce joyau culturel.

Agence d’information du Burkina

Tilado Apollinaire ABGA