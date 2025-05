BURKINA-MOUHOUN-INFRASTRUCTURE-PROTECTION-CIVILE-INAUGURATION

Mouhoun/Protection civile : La 16e compagnie d’incendie et de secours inaugurée pour lutter contre les sinistres

Dédougou, 09 mai 2025 (AIB) -Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, Emile Zerbo, a inauguré, le vendredi 09 mai 2025 à Dédougou, la 16e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ce joyau permettra de lutter contre les incendies et autres sinistres.

L’inauguration de la 16e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à Dédougou, le vendredi 09 mai 2025, a connu la présence du Commandant de la Brigade nationale des sapeurs pompiers du Burkina ainsi que de nombreuses personnalités locales et régionales.

La nouvelle compagnie, située dans le camp Nazi Boni, marque une avancée significative dans le renforcement des capacités de réponse aux urgences dans la région.

Les différents intervenants ont unanimement salué l’opérationnalisation de cette unité, qui vise à améliorer la sécurité et à protéger les vies et les biens des habitants de la région de la Boucle du Mouhoun.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, Emile Zerbo, a souligné que la vision du gouvernement sous la conduite du Président Ibrahim Traoré, a inscrit la décentralisation des services publics essentiels aux concitoyens au cœur de ses priorités.

Pour le ministre Zerbo, l’ouverture de cette compagnie est un symbole d’engagement de l’Etat envers la sécurité des concitoyens en ce sens qu’elle vient répondre à un besoin urgent et contribuera à la lutte contre les incendies et autres sinistres.

Emile Zerbo, a indiqué l’importance de cette infrastructure pour les populations de la région de la Boucle du Mouhoun.

En présentant les statistiques, le ministre d’Etat, a ajouté qu’à ce jour, les sapeurs-pompiers en service dans cette unité depuis janvier 2024, ont démontré leur efficacité à travers la gestion de nombreuses interventions.

« Les statistiques cumulées se chiffrent à 740 interventions pour 847 victimes prises en charge, avec 17 cas de décès », a-t-il dit.

Il a invité les vaillantes populations de la Boucle du Mouhoun à coopérer et collaborer avec les hommes et femmes qui animeront cette compagnie.

Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a poursuivi que des menaces diverses telles que les incendies, inondations, accidents de la circulation routière et autres situations anthropiques et naturelles, sont de plus en plus récurrents dans la région.

« Il était donc plus qu’urgent et nécessaire de la doter d’une caserne de sapeurs-pompiers », a-t-il conclu.

La cérémonie a été marquée entre autres, par des démonstrations de techniques de sauvetage et de lutte contre l’insécurité routière, une plantation d’arbres et la signature du livre d’or.

Le ministre Zerbo s’est rendu à l’infirmerie de la garnison de Dédougou pour réconforter les soldats blessés sur le champ de bataille.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz