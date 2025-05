ENAM/Sortie de promotions : Plus 2000 agents prêts à servir l’administration publique avec vertu et audace

Ouagadougou, 9 mai 2025 (AIB)- Les promotions 2021-2023 et 2022-2024 de l’Ecole d’administration et de magistrature (ENAM) ont effectué vendredi à Ouagadougou leur sortie officielle, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Ce sont au total 2300 énarques entièrement outillés et prêts à servir avec dévouement et professionnalisme l’Etat et les collectivités territoriales, selon le directeur général de l’ENAM, Jacob Yarabatioula.

Baptisées « Gouvernance vertueuse » pour la promotion 2021-2023 et « Audace» pour celle de 2022-2024, ces promotions ont affiché respectivement des taux de réussite de 99% et de 100%.

M. Yarabatioula a indiqué que ces résultats sont le fruit d’un travail acharné, d’un engagement des acteurs de la formation et aussi une mise en œuvre rigoureuse du plan stratégique de développement et de modernisation (PSDM) de l’ENAM dont la vision à l’horizon 2026 est de « faire de l’ENAM, une école de prestige, d’excellence et d’innovation qui rayonne au plan national, sous régional et international ».

Le délégué général des stagiaires, Augustin Badolo et ses camarades se sont engagés à servir l’intérêt général de l’Etat dans la dynamique d’une gouvernance vertueuse.

« Nous sommes appelés ce jour à recevoir nos parchemins en tant qu’agents publics, à servir la patrie avec engagement en visant l’excellence dans nos prestations au sein de l’administration publique », a-t-il-ajouté.

Le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a précisé que les noms de baptême « Gouvernance vertueuse » et « Audace» des deux promotions s’inscrivent dans la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui considère la bonne gouvernance comme une des conditions majeures pour bâtir un Burkina Faso prospère soucieux du bien-être des générations actuelles et futures.

Au-delà d’être des ambassadeurs de l’ENAM dans l’administration publique et pour le peuple, le Premier ministre a invité les énarques sortants à s’engager en tant que combattants pour la libération de la nation.

« Vous devez porter haut les valeurs de l’ENAM, celles que vous avez-vous-mêmes choisies et être des exemples de probité et de compétences », a-t-il affirmé.

A l’occasion de cette cérémonie de sortie, 29 personnalités ont été décorées pour leurs services rendus à l’administration publique.

Agence d’information du Burkina

BAK/Yos