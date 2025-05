BURKINA-CENTRE-OUEST-SANTE-ACTEURS-TENADO-RECOMPENSE

Ténado : l’excellence en santé célébrée sous le signe de la digitalisation

Ténado, 8 mai 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Ténado dans la région du Centre-Ouest, a vibré les 8 et 9 mai dernier au rythme des journées d’excellence, édition 2025, célébrées sous le signe de la digitalisation, a constaté l’AIB sur place.

Placée sous le thème : « Digitalisation et amélioration de la qualité des services de santé au profit des populations », cette édition des journées de l’excellence a mis en lumière les acteurs clés de la santé locale. Les festivités ont débuté le 7 mai par un cross populaire et un dépistage des lésions oculaires pour les aînés.

Le point culminant fut la cérémonie de récompense du 8 mai à la salle « MCA ». Les meilleures performances en services de santé ont été honorées. Des distinctions ont récompensé les formations sanitaires (CSPS de Tita, Poa et Laba) et les agents de santé remarquables en surveillance épidémiologique, santé de la reproduction, consultations électroniques, PEV, prise en charge de la malnutrition et engagement communautaire.

Les COGES de Balianvalsé et de Koalio ont été primés pour leur participation communautaire. Les lauréats ont reçu des attestations et des présents.

Le haut-commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba, a présidé la cérémonie. Dans son allocution, elle a félicité les agents de santé pour leur mérite, soulignant leur rôle essentiel dans la transformation digitale du secteur.

Le médecin-chef du district sanitaire, Dr Hamado Sawadogo, a souligné le rôle crucial du personnel compétent et motivé.

Le parrain, Bahiomé Bationo, coordonnateur de l’Union des groupements féminins/ CDN de Réo et ressortissant de la commune de Kyon, a pris un engagement contre la malnutrition dans sa commune.

Le directeur régional de la Santé du Centre-Ouest, Dr Mohamed Anicet Karl Kpoda, qui était également de la partie, a remercié les agents de santé, les ASBC et les COGES pour leur travail et leurs sacrifices au service de la qualité des soins.

Agence d’information du Burkina

YCB/PB