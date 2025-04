Burkina/Banwa-soutien-marche

La population de Solenzo a appelé à mettre le piment dans les yeux des ennemis de la nation

Solenzo,30 avr(AIB)-La population de Solenzo a appelé à mettre du piment dans les yeux de tous les ennemis du pays et du Président Ibrahim Traoré avant de les enterrer ce mercredi 30 avril devant la préfecture de Solenzo.

Plusieurs centaines de personnes ont répondu présents à l’appel de la coordination provinciale des associations de la veille citoyenne ce mercredi au tour de 9h pour un meeting de soutien au Président du Faso et à l’ensemble des membres des pays de l’AES.

Le Coordonnateur provincial Rodrigue Coulibaly a lu le discours du président du mois de la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne devant la population sortie nombreuse pour la cause.

Le même message a été traduit en langues nationales dioula,mooré et bwamu afin de permettre à tout le monde d’être au même niveau d’information.

« C’est parce que les ennemis voient notre Président qu’ils parlent c’est pourquoi on a amené du piment qui sera désormais dans leurs yeux et ils ne seront plus tranquilles »:a lancé Azara Paré .

« On ne sème pas mais on entèrre les ennemis blancs et noirs de IB et de tout le pays.ils sont désormais des cadavres je suis mère et je sais ce que je dis les ennemis vont mourir un à un ‘:a clamé Fatoumata Ouedraogo tenant une daba et creusant à terre.

Selon Rodrigue Coulibaly le meeting de ce matin à Solenzo était de livrer le discours national et de profiter sensibiliser la population à l’ordre et à la discipline.

« Le camarade Président du Faso n’est pas seulement un homme, il est une vision, il est un espoir africain et un peuple uni de l’Afrique »:a affirmé Rodrigue Coulibaly coordonnateur provincial des associations de la veille citoyenne des Banwa

Le Haut Commissaire Sanfiénalé Joseph Sirima accompagné de la police, de la gendarmerie et un élément du BIR 18 est sorti salué la population pour leur mobilisation et leur soutien au Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré

Salifou Ouedraogo

AIB Banwa