Mouhoun : Le coordonnateur communal de veille citoyenne de Bondoukuy invite la population à rester vigilants

Dédougou, (AIB)- Le Coordonnateur communal de veille citoyenne de la commune de Bondoukuy, Gédéon Tamboé, a invité, le mercredi 25 décembre 2024, la population à rester vigilants et à maintenir l’esprit de veille citoyenne, au moment où le pays traverse des défis importants.

«Chers concitoyens, chers amis, chers autorités coutumières et religieuses, chers Wayiyans. En cette période de Noël, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères de paix, de joie et de solidarité au nom de la veille citoyenne de la commune de Bondoukuy», a déclaré Gédéon Tamboé.

Il a souhaité que la fête, symbole de lumière et d’espérance, apporte réconfort et sérénité dans vos cœurs, ainsi qu’à vos proches, partout où vous vous trouvez.

Pour le Coordonnateur, Noël est un moment de partage, de rassemblement et de fraternité.

Il a noté que c’est l’occasion de renforcer les liens qui nous unissent en tant que peuple, d’exprimer notre solidarité envers ceux qui en ont besoin, et de promouvoir les valeurs essentielles de paix, de justice et de respect».

«A l’aube de cette nouvelle année, alors que notre pays traverse des défis importants, je vous invite à rester vigilants et à maintenir l’esprit de veille citoyenne. La paix et la stabilité de notre nation dépendent de l’engagement de chacun de nous», a dit M. Tamboé.

Il a exhorté le peuple à continuer à œuvrer ensemble pour un avenir où les droits et la dignité de chaque Burkinabè sont respectés.

«Je vous appelle également à soutenir notre président, le Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’Etat et les autorités dans leurs efforts pour reconstruire notre pays, renforcer notre démocratie et garantir la sécurité de tous. L’unité nationale est notre plus grande force, et ensemble, nous pouvons surmonter les épreuves actuelles», a-t-il soutenu.

Il a souhaité que d’ici l’année prochaine, la commune de Bondoukuy puisse recouvrir la totalité de ses 32 villages et qu’on puisse avoir un contrôle total sur toute la superficie du pays.

«J’invite le peuple Burkinabè à rester toujours résilient, en particulier, la population de la commune de Bondoukuy. Je vous invite également à travailler au quotidien à renforcer les liens de solidarité, à faire des travaux d’intérêt communautaire une réalité. Restons toujours vigilants à toutes les manœuvres de l’ennemi et collaborons fidèlement avec nos forces de défense et de sécurité», a dit le coordonnateur.

Agence d’information du Burkina

