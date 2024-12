Tenkodogo/CCP: les membres statutaires examinent la situation humanitaire pour à une meilleure coordination des actions

Tenkodogo, 24 déc. 2024 (AIB)-Les membres statutaires du Cadre de concertation provincial (CCP) du Boulgou ont examiné mardi à Tenkodogo, la situation humanitaire de la province pour une meilleure coordination des actions en 2025.

La deuxième session ordinaire de l’année 2024 du Cadre de concertation provincial (CCP) du Boulgou a été possible grâce à l’accompagnement de l’Association Solidarité Actions Faire Face (ASAFF) qui intervient depuis une vingtaine d’années dans la province.

Pour le haut-commissaire de la province du Boulgou, Domèbèguièrè Constantin Dabiré, qui a présidé les travaux, «cette session a permis d’examiner la situation humanitaire ainsi que les différents acteurs qui accompagnent le gouvernement pour la prise en charge des questions humanitaires.

C’est aussi une session importante qui fait suite à la première qui avait permis de voir la situation sécuritaire de la province».

Plusieurs communications ont été présentées aux membres statutaires du CCP dont celui du «Projet ma santé mes droits» qui est mise en œuvre par ASAFF.

Le coordonnateur chargé de la mise en œuvre, David Koné, a dit je cite: le projet accompagne la dynamique de cohésion, d’informations de mise à niveau par rapport au développement de la localité et par ricochet apporter certaines informations aux autorités pour susciter leur accompagnement.

Pour le directeur provincial de l’action humanitaire, la province du Boulgou compte 10 714 PDI. L’Etat et ses partenaires ont apporté différents appuis sanitaires, alimentaires, des abris, des kits AME et les métiers à tisser.

Il a souligné que les défis à relever sont l’insuffisance des denrées et une bonne coordination des interventions des partenaires de l’Etat.

Il y a aussi des partenaires qui interviennent sur le terrain sans informer au préalable les autorités et les services concernés. L’absence de feedback des listes de personnes déplacées interne, et la non transmission des rapports d’activités, puis le retard de l’assistance des bénéficiaires dans certaines communes.

A l’issue de cette instance provinciale, le Haut-commissaire Dabiré a mis l’occasion à profit pour remercier ASAFF et présenter ses vœux de paix, de santé, de prospérité et de stabilité aux populations de sa circonscription administrative.

Il a invité les autres partenaires à emboiter les pas de ASAFF et Enabel pour les CCP de l’année 2025.

Agence d’information du Burkina

SM/ata