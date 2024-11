BURKINA-MOUHOUN-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE-REBOISEMENT

Mouhoun/Engagement patriotique : Le lycée départemental de Safané met en terre une vingtaine d’arbres

Dédougou, (AIB)-Les élèves du lycée départemental de Safané, dans la province du Mouhoun, réunis dans la cellule environnementale dudit établissement, ont mis en terre, le samedi 09 novembre 2024 à Safané, une vingtaine d’arbres avec des grilles de protection, dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Les élèves du lycée départemental de Safané, répondant à l’appel des plus hautes autorités du pays dans le domaine de la protection de l’environnement, ont mis en terre une vingtaine d’arbres, le samedi 09 novembre 2024 à Safané.

Ce geste citoyen vient en réponse au message de rentrée scolaire 2024-2025 du gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, qui invitait les chefs d’établissement de la région à prendre au sérieux la question de l’environnement en invitant chaque classe à planter et à entretenir au moins un arbre.

A cette même occasion, les élèves de la région avaient pris l’engagement de planter des arbres dans chaque établissement et veiller à leur entretien afin de contribuer à reverdir le Burkina Faso conformément à la politique environnementale nationale. Les élèves du lycée départemental de Safané en adhérant à cette vision des plus hautes autorités du pays ont mis en place au sein de leur établissement, une cellule environnementale avec pour mission la protection de l’environnement au sein de l’établissement, la salubrité pour l’amélioration de leur cadre de travail.

Cette cellule est un cadre pour la promotion des bonnes valeurs en matière de la protection de l’environnement, un devoir citoyen pour relever les défis environnementaux tels que la désertification galopante et le réchauffement climatique.Pour le professeur de SVT Matthieu Bicaba, et l’attaché d’éducation, Gédéon Tamboé, tous les deux membres de la cellule écologique dudit établissement, la journée vise à sensibiliser les élèves sur l’importance et la nécessité de planter et entretenir les arbres, créer un espace convivial et ombragé au sein du lycée pour améliorer l’apprentissage et contribuer à réduire les effets néfastes des changements climatiques.

« La protection de l’environnement est une priorité nationale, avec des actions concrètes comme l’institution de la Journée nationale de l’arbre et les journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne pour sensibiliser sur l’importance de reverdir notre milieu de vie », ont-ils indiqué. Pour eux, le Burkina Faso, en tant que pays sahélien, est confronté à des défis climatiques majeurs tels que les inondations, la sécheresse, les vagues de chaleur et la dégradation des terres.

Ces phénomènes accentuent la vulnérabilité des populations, affectant gravement notre santé et notre bien-être. « Cette année, les vagues de chaleur ont malheureusement entraîné des pertes en vies humaines », ont-ils expliqué.

Le proviseur de l’établissement, Kollé Naon, s’est dit satisfait de la mobilisation des différents acteurs qui se sont impliqués pour la réussite de cette activité. « A travers cette activités, les élèves comprendront l’importance de planter et d’entretenir les arbres pour améliorer notre cadre de vie », a-t-il conclu !Les arbres plantés ont bénéficié de grilles de protection et chaque classe veillera au bon entretien de son arbre.

Avant la plantation, la technique pour planter un arbre a été démontrée aux élèves.

Agence d’information du Burkina

