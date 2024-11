BURKINA-GOURMA-SECURITE-BETAIL-ACTEURS-ECHANGES-MINSTRE

Gourma : « Evitez de vous rendre complices de recel des biens des terroristes », ministre Sécurité

Fada N’Gourma, (AIB)-Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a appelé, le vendredi 08 octobre 2024, les acteurs du marché à bétail de Fada N’Gourma, d’éviter de se rendre complices aux receleurs des biens des terroristes afin que la lutte contre le terrorisme connaisse un succès.Le marché à bétail de Fada N’Gourma est l’un des grands marchés du Burkina Faso qui constitue le poumon de l’économie de la région de l’Est.

Mais force est de constater, début l’événement de l’hydre terroriste, la principale source de financement du terrorisme reste le vol et l’écoulement des bétails volés par les terroristes. Sur instruction du président du Faso, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, est venu échanger avec l’ensemble des acteurs du marché à bétail et les Forces de défense et de sécurité (FDS) de Fada N’Gourma, sur les stratégies à renforcer pour mettre fin à cette source de financement des ennemis du peuple burkinabé.

Le ministre a sensibilisé les populations sur les risques de complicité et de recel des biens qui contribuent au financement du terrorisme. Mahamadou Sana, a lancé un appel aux populations d’éviter de se rendre complices aux receleurs des biens des terroristes afin que la lutte contre le terrorisme connaisse un succès très rapide.

« Je repars très satisfait parce que j’ai vu un minimum de dispositifs. Il reste à réarticuler, à renforcer pour avoir encore un dispositif mieux adapté pour améliorer la sureté de ce marché », a-t-il indiqué.Le président des bouchers de Fada N’Gourma, Salif Tandamba, s’est réjoui du fait que le ministre soit venu pour échanger avec les acteurs sur la sécurité du marché à bétail.

« C’était devenu la pagaille parce que tout le monde est devenu commerçant de bétail alors que ça ne devrait pas être ainsi », a déploré M. Tandamba.La personne de ressources, Yaya Nassouri, a souhaité que l’administration communale renouvelle les différentes structures de gestion du marché à bétail de Fada N’Gourma car selon lui, cela fait plus de 10 ans qu’elles n’ont pas été renouvelées.

