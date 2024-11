Burkina-Revue-Presse

Burkina : Le décès de Me Titinga Pacéré et le détournement de fonds largement commentés par les journaux

Ouagadougou, 11 nov. 2024 (AIB)-Les quotidiens burkinabè de ce lundi traitent du détournement de fonds au ministère de l’action humanitaire et, des décès de Me Frédéric Titinga Pacéré et de Mgr Jean Marie Untaani Compaoré. Le quotidien d’Etat, Sidwaya, titre à sa Une « décès de Me Frédéric Titinga Pacéré et de Mgr Jean Marie Untaani Compaoré : Le gouvernement salue la mémoire des deux illustres disparus ».

Selon le journal, le gouvernement a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Me Titinga Pacéré ainsi qu’à ceux de Mgr Jean Marie Untaani Compaoré, décédés respectivement le 8 et 9 novembre 2024 à Ouagadougou.Le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga, concernant Me Pacéré annonce qu’une bibliothèque vient de brûler. Pour le confrère, l’illustre disparu était un homme aux multiples facettes, notamment avocat, écrivain et chef coutumier. Pour Mgr Jean-Marie Compaoré, L’Obs informe que le retour à Dieu du rassembleur, s’est effectué dans sa 91e année.

Le journal privé, Le Pays, au sujet de ces deux pertes, indique que le Barreau des avocats du Burkina et l’église famille du Burkina Faso et du Niger ont perdu des doyens. Dans un autre volet, le journal mentionne à sa Une « Ministère en charge de l’action humanitaire : Plus de 3 milliards de F CFA détournés, 3 agents aux arrêts ».A croire le confrère, l’ex gestionnaire de compte trésor ‘’ renforcement de la protection sociale (PRO-SOC)’’, Amidou Tiégnan figure parmi les trois agents arrêtés.Le quotidien d’Etat, Sidwaya qui revient sur les explications du procureur du Faso, indique que l’ex gestionnaire usait de manœuvre consistant à l’imitation et à la reproduction de signature de ses supérieurs hiérarchiques pour émettre des chèques-trésors à son nom. Le jugement du dossier est prévu pour le 15 novembre 2024, ajoute le journal.L’Observateur Paalga, précise que Amidou Tiégnan et ses deux acolytes à savoir, Salifou Ouédraogo et Philipe Bayoulou ont été déférées au parquet et placées sous mandat de dépôt.

Agence d’information du Burkina

ZO/wis/ata