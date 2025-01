Mamadou Maiga désormais docteur en sciences des civilisations avec la mention « Très honorable »

Ouagadougou, (AIB)-Le diplomate à la retraite Mamadou MAIGA est désormais docteur en sciences des civilisations. Il a brillamment soutenu, le mardi 24 décembre 2024, sa thèse de doctorat en Histoire et Civilisations à l’amphithéâtre A de la Faculté des Sciences Islamiques, de Langue Arabe et de Pédagogie de l’Université franco-arabe « Attadamoun » de Niamey, au Niger. Le jury lui a décerné, à l’unanimité, le grade de docteur chercheur en histoire et civilisations avec la mention « Très honorable ».

Intitulée « Les migrations arabo-islamiques et leur impact sur l’Afrique de l’Ouest du VIIIᵉ au XVIᵉ siècle après J.C. : cas du Burkina Faso », la thèse du Dr. MAIGA aborde un sujet d’une actualité brûlante. Bien que ce thème puisse sembler éloigné, il éclaire des problématiques contemporaines liées aux vagues migratoires entre la péninsule arabique et l’Afrique de l’Ouest. Ces migrations continuent de façonner les relations, parfois tumultueuses, entre les peuples de cette région, en particulier au Burkina Faso.

Dr. MAIGA explique que ces migrations ne se limitent pas à une simple narration historique, mais qu’elles constituent une dimension essentielle à intégrer dans les réflexions des États en quête de solutions endogènes pour leur développement. Il affirme que ces migrations offrent des leçons précieuses en matière de coexistence pacifique, soulignant que, malgré les différences de langue, de culture, de religion et d’autres aspects, la sécurité et la stabilité ont souvent prévalu au fil des siècles.

Le candidat, fort de son expérience en tant qu’acteur majeur des accords de paix au Darfour sous l’égide de la mission conjointe ONU-UA, soutient que ces leçons historiques sont d’une importance cruciale pour répondre aux défis actuels, notamment dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Après trois années de recherches approfondies, la thèse de Dr. MAIGA s’articule en trois grandes parties :

L’impact des migrations arabo-islamiques sur la vie politique et économique de l’Afrique de l’Ouest, leur influence culturelle et sociale et l’introduction et l’expansion de l’Islam au Burkina Faso.

Le jury, présidé par le Pr. Mahamadou Moustapha Ousmane, a salué la qualité scientifique, la pertinence et l’innovation du sujet traité, soulignant sa portée nationale, sous-régionale et internationale. Au terme de la soutenance, la thèse a été acceptée à l’unanimité avec la mention « Très honorable » et une recommandation pour sa publication.

Diplomate de carrière et polyglotte (français, anglais, arabe, dioula et mooré), Dr. MAIGA a notamment été attaché et conseiller d’ambassade en Libye pendant une vingtaine d’années. Il a également servi comme assistant spécial du médiateur en chef conjoint à la Mission des Nations Unies et de l’Union Africaine (UNAMID) au Darfour, avant de prendre sa retraite.

Malgré cette étape prestigieuse, le Dr. MAIGA ne compte pas s’arrêter là. Il entend poursuivre ses recherches et partager son expérience des relations arabo-africaines avec les jeunes générations, mettant ainsi son expertise au service de son pays, le Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

MT/ata