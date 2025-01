Sanmatenga/Crise humanitaire/Installation des PDI

Sanmatenga : 46,71 % des PDI ont regagné leurs villages d’origine

Kaya, (AIB) – La troisième session ordinaire du cadre de concertation provinciale du Sanmatenga s’est tenue le lundi 23 décembre 2024 à Kaya. Les échanges ont porté principalement sur la situation humanitaire et la problématique de la mendicité dans la province.

À la date du 30 novembre 2024, 156 729 personnes déplacées internes (PDI), réparties entre 25 969 ménages, sont retournées dans leurs localités d’origine dans la province du Sanmatenga. En comparaison, au 31 mars 2023, le Sanmatenga comptait 335 474 PDI, sur un total de 493 954 PDI pour la région du Centre-Nord, et 2 062 534 PDI pour l’ensemble du Burkina Faso.

Ces chiffres ont été communiqués par le directeur provincial en charge de l’action humanitaire du Sanmatenga, Zakaria Sawadogo, lors de la 3ᵉ session ordinaire du cadre de concertation provinciale (CCP).

Tout en saluant les efforts déjà réalisés, le DP a souligné la nécessité d’intensifier les actions pour « renforcer la mobilisation des ressources afin d’apporter une réponse coordonnée, efficace et efficiente aux PDI et surtout aux personnes retournées ».

Par ailleurs, une opération menée du 5 au 26 septembre 2024 a permis d’interpeller 72 mendiants, 11 marchands ambulants, et 5 suspects terroristes, dont 2 ont été déférés. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’opération de retrait et de réinsertion socio-économique des femmes, enfants, jeunes déplacés internes et autres personnes vulnérables en situation de mendicité, lancée par le gouvernement le 4 mars 2023.

Selon Zakaria Sawadogo, cette opération a conduit la direction régionale en charge de l’action humanitaire du Centre-Nord à effectuer des sorties d’identification des cibles dans la ville de Kaya. À la date du 30 novembre 2024, 767 personnes en situation de mendicité ont été identifiées et sensibilisées, dont 716 enfants (565 PDI et 151 issus des populations hôtes). Parmi eux, 63 enfants, dont 55 PDI, ont reçu un accompagnement pour retourner en famille, et 122 enfants ont été retirés de la mendicité.

Ces personnes en situation de mendicité ont également bénéficié d’une prise en charge sanitaire et alimentaire grâce au soutien des partenaires humanitaires.

Pour l’avenir, les services en charge de l’action humanitaire, en collaboration avec leurs partenaires, prévoient de former 60 femmes à des activités génératrices de revenus (AGR). Certaines cibles retirées de la mendicité seront également placées en apprentissage ou en formation professionnelle.

