Lutte contre le VIH/SIDA : le système des Nations unies salue le leadership du Chef de l’État

(Ouagadougou, 20 décembre 2024). Le Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, représentant le Président du Faso, Chef de l’État, a présidé le jeudi 19 décembre, la 21e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST (CNLS/IST).

Cette session a été placée sous la présidence du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Conseil national de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles (CNLS/IST). Les participants ont examiné le bilan de la mise en œuvre du Plan national multisectoriel de lutte contre le SIDA (PNM) 2023.

Il ressort que grâce à l’engagement soutenu du Chef de l’État à travers la mise en œuvre de la stratégie de gratuité du traitement et des examens de suivi biologique ainsi que la mobilisation des acteurs de la lutte contre le SIDA dans notre pays, 86% des personnes connaissant leur statut sérologique sont sous traitement Antirétroviraux (ARV), et 53% d’entre elles ont une charge virale indétectable.

Le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, au nom du Chef de l’État, a traduit sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers et à l’ensemble des acteurs pour leur engagement continu dans la lutte contre le VIH/SIDA.

Au regard des acquis engrangés, la représentante de la Coordonnatrice résidente du Système des Nations unies dans notre pays, Aissata Guissé KASPAR a salué le leadership du Chef de l’État dans la réponse à la pandémie du VIH/SIDA.

« Vos efforts au profit de cette lutte dans le contexte sécuritaire et humanitaire complexe, honorent le Burkina Faso sur la scène sous régionale et internationale », a-t-elle souligné. Aissata Guissé KASPAR a relevé la stabilisation de la séroprévalence à 0,6%, résultat de l’accessibilité aux traitements antirétroviraux, et du soutien de l’État aux financements des dépenses liées au VIH/SIDA.

Au cours de cette session, les participants ont également identifié des insuffisances programmatiques en lien avec l’atteinte des cibles pour le dépistage, la mise sous traitement ARV, la suppression de la charge virale et la mobilisation des ressources.

Ainsi, le Directeur de cabinet du Président du Faso a souligné la nécessité d’impulser une nouvelle dynamique dans le renforcement des mesures de prévention combinée, de traitement des personnes vivant avec le VIH et d’amélioration des droits humains au Burkina Faso.

Il a insisté sur la nécessité de lever les goulots d’étranglement qui entravent l’atteinte des objectifs « 95-95-95 » afin d’être au rendez-vous de 2030. Le Directeur de Cabinet du Président du Faso a appelé l’ensemble des acteurs à une synergie d’actions pour mettre fin à l’épidémie de SIDA en tant que problème de santé public au Burkina Faso à l’horizon 2030.

A l’issue des travaux de cette 21e session du CNLS/IST, l’ensemble des acteurs ont renouvelé leur engagement et leur détermination à lutter contre le SIDA.

Direction de la communication de la Présidence du Faso