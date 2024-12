Burkina/Médias: Le gouvernement réaffirme sa volonté de faire de l’AIB le grossiste de l’information nationale

Ouagadougou, 19 décembre 2024 (AIB) – Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a réaffirmé jeudi l’ambition de l’exécutif de transformer l’Agence d’Information du Burkina (AIB) en un véritable « grossiste de l’information », au service des populations.

Le ministre Ouédraogo a salué le rôle clé des correspondants dans la diffusion d’une information fiable, en particulier dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et communicationnels. « Nous avons été confrontés à de nombreuses campagnes de désinformation et à la propagation de fausses informations. Pour y faire face, il est indispensable de disposer d’organes crédibles, et l’AIB est l’instance la mieux indiquée », a-t-il déclaré.

Grâce à son réseau de correspondants présents dans toutes les provinces du Burkina, l’AIB est en mesure de fournir une information rapide, accessible et vérifiée. « À la minute près, nous savons tout ce qui se passe à l’intérieur du pays. Cela est à votre mérite, et nous saluons le travail formidable que vous réalisez », a-t-il souligné.

L’érection de l’AIB en EPA vise à renforcer ses capacités techniques, matérielles et humaines, afin de répondre aux nouvelles exigences. « Il y a des mesures en cours pour renforcer les capacités de la direction générale, mais aussi celles des correspondants dans les provinces, afin de leur permettre de faire un travail professionnel », a assuré M. Ouédraogo.

En période de guerre, l’information revêt une importance capitale. « Elle doit motiver, rassurer et accompagner les Forces de Défense et de Sécurité dans leur travail remarquable », a insisté le ministre.

Enfin, M. Ouédraogo a évoqué des partenariats en cours avec d’autres institutions afin d’optimiser l’exploitation des contenus produits par l’AIB. « Notre priorité est de mettre l’information au service des populations », a-t-il conclu.

